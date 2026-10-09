Украине из-за рубежа вернули сотни тысяч евро: средства были арестованы во Франции
Один из обвиняемых по делу о коррупции на ГП "Полиграфкомбинат "Украина" признал свою вину. В частности, он согласился возместить нанесенный ущерб.
Как Украина получила 700 тысяч евро
Средства на сумму 700 тысяч евро были арестованы на его счетах во Франции, о чем сообщили в НАБУ.
Арест был снят, а деньги перечислены на счет госпредприятия после:
- утверждения соглашения Высшим антикоррупционным судом;
- по согласованию с Национальной финансовой прокуратурой Франции.
Такой результат – заслуга совместной следственной группы (JIT), в которую входят детективы НАБУ, прокуроры САП и правоохранители Франции и Эстонии.
В САП же отметили, что средства были арестованы на банковских счетах одного из обвиняемых по делу, при пособничестве которого регистрировались договоры с иностранными компаниями
Экспертную и координационную поддержку обеспечили инициатива StAR, Евроюст, а также платформы OECD GLEN и GFAR Action Series,
– говорится в сообщении.
Речь идет уже о третьем поступлении активов из-за рубежа по данному делу:
- в октябре прошлого года французская компания SURYS перечислила государству 3,37 миллиона евро;
- в июне этого года вернули еще 450 тысяч евро.
На сегодняшний день в общей сложности перечислено 4,5 миллиона евро.
Напомним, что в октябре отмечалось, что это первая в истории антикоррупционных органов компенсация, выплаченная иностранным субъектом.