Украине из-за рубежа вернули сотни тысяч евро: средства были арестованы во Франции

Один из обвиняемых по делу о коррупции на ГП "Полиграфкомбинат "Украина" признал свою вину. В частности, он согласился возместить нанесенный ущерб.

Как Украина получила 700 тысяч евро

Средства на сумму 700 тысяч евро были арестованы на его счетах во Франции, о чем сообщили в НАБУ.

Арест был снят, а деньги перечислены на счет госпредприятия после:

утверждения соглашения Высшим антикоррупционным судом;

по согласованию с Национальной финансовой прокуратурой Франции.

Такой результат – заслуга совместной следственной группы (JIT), в которую входят детективы НАБУ, прокуроры САП и правоохранители Франции и Эстонии.

В САП же отметили, что средства были арестованы на банковских счетах одного из обвиняемых по делу, при пособничестве которого регистрировались договоры с иностранными компаниями

Экспертную и координационную поддержку обеспечили инициатива StAR, Евроюст, а также платформы OECD GLEN и GFAR Action Series,

– говорится в сообщении.

Речь идет уже о третьем поступлении активов из-за рубежа по данному делу:

в октябре прошлого года французская компания SURYS перечислила государству 3,37 миллиона евро;

в июне этого года вернули еще 450 тысяч евро.

На сегодняшний день в общей сложности перечислено 4,5 миллиона евро.

Напомним, что в октябре отмечалось, что это первая в истории антикоррупционных органов компенсация, выплаченная иностранным субъектом.