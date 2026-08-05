"Россия должна заплатить": Украина получит еще 1,4 миллиарда за счет активов Кремля

Европейский Союз выделит Украине еще 1,4 миллиарда евро, полученных от доходов по замороженным российским активам. Это станет ответом Москве на разрушительную атаку, совершенную в ночь на 5 августа.

Куда будут направлены средства

О выделении очередной суммы поддержки в среду сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, эти средства Украина направит на усиление обороны и укрепление устойчивости государства на фоне массированных атак врага.

Корецкий подчеркнул, что российский террор нельзя оставлять безнаказанным. А ответом на вражеские обстрелы должно стать укрепление Украины.

За каждое новое преступление Россия должна платить. Благодарим всех наших европейских партнеров за принципиальную позицию. Это придает сил,

– отметил глава правительства.

Что говорят в Евросоюзе

Выделение новой помощи Украине за счет активов Кремля подтвердила и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она осудила ужасающие удары и подчеркнула, что Россия должна понести ответственность за разрушения.

Мы вновь проснулись от новостей об ужасных зверствах, которые совершает Россия, нанося воздушные удары по Украине. Россия должна заплатить за разрушения, которые она причинила. И мы используем доходы от замороженных российских активов, чтобы это обеспечить,

– заявила фон дер Ляйен.

Напомним, в результате массированного российского удара по Киеву и Киевской области в ночь на 5 августа 17 человек погибли и десятки пострадали. Разрушениям подверглись магазины "Эпицентр" и "Новус", склады Rozetka, терминалы "Новой почты", распределительные центры "Сильпо" и другие компании.