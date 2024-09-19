ЕС выделит 160 миллионов евро на поддержку энергетики Украины

Европейский Союз будет поддерживать энергетический сектор Украины, который пострадал после массированных российских атак. Еврокомиссия объявила о выделении дополнительных 160 миллионов евро.

На что пойдут 160 миллионов евро от ЕС

Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе заявила, что 100 миллионов евро из объявленной суммы поступят от доходов от замороженных российских активов, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Эти средства направят на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии.

Урсула фон дер Ляйен Президент Европейской комиссии Будет правильно, если Россия заплатит за разрушения, которые она вызвала.

Еще 60 миллионов евро выделят в формате гуманитарной помощи для приютов и пунктов обогрева.

Как друзья и партнеры Украины, мы должны сделать все возможное, чтобы свет не погас. И с приближением зимы мы должны согреть отважный украинский народ, одновременно поддерживая экономику. Наша цель – удовлетворить насущные потребности населения, одновременно сделав энергетическую систему Украины более устойчивой в долгосрочной перспективе,

– подчеркнула президент ЕК.

Восстановление энергетической мощности

Евросоюз поможет Украине восстановить 2,5 гигаватта мощности этой зимой, что составляет 15% от потребностей Украины. Кроме того, ЕС экспортирует в Украину два гигаватта электроэнергии, что также покрывает примерно 12% потребностей страны на зимний период.

Это компенсирует, например, эквивалент потери производства электроэнергии на Запорожской атомной электростанции. (...) Итак, если взять в целом, с нашими двумя опорами, ремонтом и подключением, мы покрываем более 25% потребностей Украины на зиму,

– сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии заявила, что сейчас Украина нуждается в 17 гигаваттах энергетических мощностей для этой зимы.

Заметьте! С начала полномасштабного вторжения ЕС уже передал Украине более 10 000 электрогенераторов и трансформаторов. В целом Евросоюз уже выделил 2 миллиарда евро на поддержку энергетического сектора Украины.