50 миллиардов долларов от российских активов: Зеленский подписал соответствующий закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который определяет условия получения Украиной кредита на 50 миллиардов долларов от стран "Большой семерки". Погашение этих средств состоится только в случае получения репараций от России.

Условия получения 50 миллиардов долларов от российских активов

Согласно документу, кредит на 50 миллиардов долларов не будет засчитываться как государственный долг Украины. Погашение этого кредита состоится только после того, как Украина получит репарации от России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Проект Закона №12232.

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Закон вводит новое понятие – "условные долговые обязательства". Введение этого инструмента ограничивает права кредиторов на требование возврата таких обязательств от государства. Такие кредиты будут обслуживаться и погашаться за счет будущих поступлений от замороженных активов российского Центрального банка.

Напомним! В октябре этого года Европейский Союз вместе со странами G7 приняли решение о коллективном предоставлении кредитов на сумму до 45 миллиардов евро (примерно 50 миллиардов долларов) для поддержки неотложных бюджетных, военных и восстановительных нужд Украины.

К тому же государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшие недели в Украину поступит первый транш в рамках кредита на 50 миллиардов долларов.