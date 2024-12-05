Умови отримання 50 мільярдів доларів від російських активів

Згідно з документом, кредит на 50 мільярдів доларів не буде зараховуватися як державний борг України. Погашення цього кредиту відбудеться лише після того, як Україна отримає репарації від Росії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Проєкт Закону №12232.

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Закон вводить нове поняття – "умовні боргові зобов'язання". Запровадження цього інструменту обмежує права кредиторів на вимогу повернення таких зобов'язань від держави. Такі кредити будуть обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх надходжень від заморожених активів російського Центрального банку.

Нагадаємо! У жовтні цього року Європейський Союз разом із країнами G7 ухвалили рішення про колективне надання кредитів на суму до 45 мільярдів євро (приблизно 50 мільярдів доларів) для підтримки нагальних бюджетних, військових та відновлювальних потреб України.

До того ж державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що найближчими тижнями в Україну надійде перший транш у рамках кредиту на 50 мільярдів доларів.