Грант от Франции: сколько миллионов евро получит Украина

Кабинет Министров подал на рассмотрение Верховной Рады соглашение между Украиной и Францией, которое позволит Украине получить значительную сумму финансовой помощи.

Сколько миллионов предоставит Франция Украине

Кабинет Министров передал в Верховную Раду соглашение между Украиной и Францией, которое предусматривает получение гранта в размере 200 миллионов евро. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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В частности, как уточняет премьер-министр, эти средства будут направлены на восстановление инфраструктуры и экономики Украины.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Подаем в парламент Соглашение с Францией, которое позволит Украине получить 200 миллионов евро грантовых средств на восстановление нашей инфраструктуры и экономики.

Также, по словам Шмыгаля, правительство принимает решение, которое позволит перераспределить ресурсы и получить дополнительные 50 миллионов евро от ЕС для программ восстановления нашей страны.