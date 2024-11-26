Еврокомиссия хочет направить средства от замороженных активов России на оборону Украины

ЕС направляет часть замороженных российских активов на усиление обороноспособности Украины. В частности, 1 миллиард евро из второго транша на развитие украинской оборонной промышленности.

Военная поддержка Украины

Об этом в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента, посвященном поддержке Украины в противодействии российской войне, сказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Они сообщили, что из следующего транша, объемом 1,5 миллиарда евро, предложено выделить 1 миллиард на поддержку украинской промышленности.

Мы мобилизовали 1,5 миллиарда евро чрезвычайных поступлений от замороженных российских активов, 90% этого первого транша будут направлены через Европейский фонд мира для доставки (в Украину) приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны, и впервые – на прямые заказы от украинской оборонной промышленности,

–отметил еврокомиссар.

Он отметил, что с начала российского вторжения в Украину ЕС мобилизовал около 45,5 миллиарда евро на военную поддержку, из которых 6,1 миллиарда были направлены через Европейский фонд мира.

Обратите внимание! Это позволяет ЕС предоставлять Украине широкий спектр вооружений, необходимых для отражения агрессии, в частности боевые самолеты F-16, которые Украина получила благодаря инициативе Нидерландов, Дании и других европейских стран.

Вместе с этим, мы знаем, что текущий уровень помощи, которую мы предоставили, недостаточен, чтобы склонить ситуацию на поле боя на сторону Украины. Мы знаем, что Россия поставила всю свою экономику на военные рельсы и рассчитывает на военную помощь из Северной Кореи и Ирана, а также на существенную поддержку, которую предоставляет Китай. Мы должны нарастить нашу помощь для Украины,

– подчеркнул еврокомиссар.

Рейндерс добавил, что ЕС и его страны-члены проводят тренировки для украинских военнослужащих и намерены достичь поставленной цели по подготовке 75 тысяч личного состава для ВСУ уже к завершению зимы.