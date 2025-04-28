Киев предлагает новый способ, как эффективно взыскать с России репарации, – Шмыгаль

Украина продолжает настаивать на полной конфискации российских замороженных активов в качестве репараций. Кроме того, она предложила новый способ, как можно заставить Россию платить за разрушения, вызванные развязанной ею войной.

Премьер-министр Украины сообщил, что наше государство уже имеет подтвержденные 50 миллиардов долларов доходов от замороженных российских активов, передает 24 Канал.

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Новый механизм репараций

По словам политика, эти средства используются для бюджетных нужд, фиксирования военных расходов и быстрого восстановления. "Но наша цель – полная конфискация", – подчеркнул премьер.

Кроме того, Киев предлагает ввести специальную пошлину на импорт российских товаров, поступления от которого будут направляться в фонд восстановления Украины. "Это экономический механизм репараций, что позволяет действовать без ожидания политических изменений в России", – объяснил Шмыгаль.

Напомним, что группа сенаторов США, среди которых есть как республиканцы, так и демократы, настаивает на том, чтобы администрация Дональда Трампа передала и призвала союзников передать более 300 миллиардов долларов замороженных российских активов на помощь Украине. А не только использовала проценты от этих средств для поддержки Киева.