Российского газа на территории Украины уже нет: будет ли бить Россия по ГТС

С 1 января 2025 года контракт между Украиной и Россией по транспортировке газа был прекращен, учитывая соображения национальной безопасности. Учитывая намерения России оставить Украину без электричества и газа этой зимой, есть прогнозы, что враг начнет атаковать именно газотранспортную систему, по которой уже не поставляется российский газ. Однако по словам экспертов Россия делала это уже давно.

Могут ли быть атаки на украинскую ГТС

Как рассказал еще раньше 24 Каналу энергетический эксперт Владимир Омельченко, Россия уже атаковала газотранспортную систему Украины, в частности в 2014 – 2015 годах.

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Кроме того, во время уже полномасштабной войны таких атак было десятки.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Прежде всего они концентрировали свое внимание на подземных газовых хранилищах, которые являются основой газотранспортной системы.

В то же время Омельченко добавил, что россияне не могут атаковать линейную часть системы. Дело в том, что система построена довольно прочно, даже на случай ядерной войны.

Стоит ли бояться атак на газотранспортную систему

Эксперт Святослав Павлюк во время разговора с 24 Каналом рассказал, что несмотря на то, что Россия уже атаковала ГТС Украины, не стоит рассчитывать, что враг не может нанести разрушений. Здесь все зависит куда именно прилетит.

Святослав Павлюк Исполнительный директор Ассоциации Энергоэффективные Города Украины У нас немало мест с компрессорными установками, где их устанавливают для работы коммунальных предприятий, поддержки теплоснабжения. Эти установки "завязаны" на газ.

Павлюк замечает, что когда в энергосистеме после атак россиян появился дефицит электроэнергии, то Украина начала больше использовать газ. Поэтому поражение таких установок влечет за собой последствия.

Важно! Ремонтировать компрессорные установки, или газопроводную систему гораздо проще, чем электрическую, ведь оборудование для этого стандартное во многих странах и привезти его легче из-за рубежа.