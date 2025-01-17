Что ожидает украинскую ГТС

Однако она важна для Украины прежде всего потому, что благодаря ей будет обеспечиваться поставка газа в восточную часть страны, сообщает 24 канал со ссылкой на исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина.

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Он пояснил, что газоснабжение в Украину происходит через магистральный газопровод, который, в свою очередь, обеспечивает давление. Эксперт сравнил магистральный газопровод по всей территории Украины с ветвью от дерева, потому что он имеет много локальных газопроводов через газораспределительные станции.

Итак, если в магистральном газопроводе давления не будет, то Украина должна осуществить реверс газа с запада страны на восток. Если этого не сделать, то газ в трубах в Николаеве или Днепре не появится.

Единственный способ в этой ситуации является поддержание газотранспортной сети в режиме реального реверса, –

сказал Олег Пендзин.

Однако, согласно его словам, есть переживания относительно того, как "технологически потом восстановить российский транзит". Дело в том, что это будут чрезвычайно большие расходы.

В то же время Святослав Павлюк, исполнительный директор Ассоциации Энергоэффективные Города Украины, считает, что какая-то часть, вероятно, будет использоваться для внутренних перебросок газа. То есть для перемещения из газового месторождения в газохранилище.

Заметьте! Однако большая часть все-таки станет не нужной, потому что это "в общем окончание эпохи".