Що очікує на українську ГТС

Однак вона важлива для України насамперед тому, що завдяки їй буде забезпечуватися постачання газу до східної частини країни, повідомляє 24 канал з посиланням на виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина.

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Він пояснив, що газопостачання в Україну відбувається через магістральний газопровід, який, своєю чергою, забезпечує тиск. Експерт порівняв магістральний газопровід по всій території України з гілкою від дерева, бо він має багато локальних газопроводів через газорозподільчі станції.

Отже, якщо у магістральному газопроводі тиску не буде, то Україна має здійснити реверс газу із заходу країни на схід. Якщо цього не зробити, то газ в трубах в Миколаєві чи Дніпрі не з'явиться.

Єдиний спосіб у цій ситуації є підтримування газотранспортної мережі у режимі реального реверсу, –

сказав Олег Пендзин.

Однак, згідно з його слів, є переживання щодо того, як "технологічно потім відновити російський транзит". Річ у тім, що це будуть надзвичайно великі витрати.

Водночас Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації Енергоефективні Міста України, вважає, що якась частина, ймовірно, буде використовуватися для внутрішніх перекидів газу. Тобто для переміщення з газового родовища до газосховища.

Зауважте! Однак більша частина все-таки стане не потрібною, бо це "загалом закінчення епохи".