В сентябре Украина сократила импорт электроэнергии и бьет рекорды по продажам

Осеннее похолодание кардинально изменило ситуацию на энергетическом рынке нашей страны. Пока граждане выключили кондиционеры в ожидании отопительного сезона, энергосистема получила неожиданную передышку.

Откуда мы закупали электроэнергию и кому продавали больше всего

В сентябре Украина сократила закупки электроэнергии из-за рубежа сразу на 58,6%, тогда как продажи соседним странам взлетели более чем на 24%. Благодаря этому наша страна уже третий месяц подряд остается нетто-экспортером, зарабатывая на излишках, о чем свидетельствуют данные аналитического центра DiXi Group.

Важно! Продажи электроэнергии превысили закупки в впечатляющие 6,2 раза. Экспорт осуществлялся ежедневно, и его объемы стабильно перекрывали импортные потребности. Главным спасителем стабильности системы стала обычная погода. Сентябрь оказался прохладнее августа, поэтому украинцы массово перестали пользоваться кондиционерами, а батареи включать еще рано, что существенно снизило нагрузку на сети.

Несмотря на общее падение импорта до самого низкого показателя с осени прошлого года (76,1 тысячи мегаватт-часов), мы все же докупали определенные объемы для балансировки. Главным поставщиком стала Венгрия, на долю которой пришлось более половины всего импорта. Далее следуют Польша и Румыния. В целом закупки сократились по всем европейским направлениям на 37–87%.

В то же время экспорт достиг 473,7 тысячи мегаватт-часов. Больше всего украинской электроэнергии купили та же Венгрия (почти 50% от всего объема) и Молдова (более 32%).

Какова была ситуация на рынке ранее

Стоит напомнить, что еще летом из-за аномальной жары и последствий российских обстрелов Украина была вынуждена бить рекорды по импорту, чтобы избежать жестких отключений электроэнергии. В сентябре прошлого года ситуация также кардинально отличалась: тогда мы импортировали почти 140 тысяч мегаватт-часов, что более чем на 83% превышает показатели этого года.

Обратите внимание! В то же время общий объем экспорта этой осенью по сравнению с прошлым годом несколько снизился из-за меньшей генерации солнечных электростанций в пасмурные дни.

Отечественная Энергосистема готовится к масштабной трансформации, которая должна укрепить ее устойчивость перед будущими вызовами. Международные партнеры уже утвердили масштабный план финансирования, открывающий путь к новым технологиям.