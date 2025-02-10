Украина расширяет импорт газа из Евросоюза
Украина сохранит высокий уровень импорта газа в размере 16,3 миллиона кубометров. Об этом утверждают данные оператора государственной газотранспортной системы.
Украина увеличивает импорт газа
Украина импортирует 7,1 миллиона кубометров газа из Венгрии, 7,3 миллиона кубометров из Словакии и 1,8 миллиона кубометров из Польши, передает 24 канал со ссылкой на Reuters.
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В частности, на прошлой неделе Украина резко увеличила импорт газа. Это произошло после серии российских ракетных ударов по объектам газовой инфраструктуры.
Кроме того, в январе Россия выпустила десятки ракет и дронов:
- по Львовской области, где расположены газовые хранилища;
- по Харьковской области, которая является основным газодобывающим регионом Украины.
Украина может хранить около 30 миллиардов кубометров газа, однако прекратила раскрывать объемы запасов в хранилищах, поскольку они стали регулярной мишенью российских ракетных атак с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года,
– говорится в материале.
Важно! Снижение добычи газа и трудности с извлечением топлива из подземных хранилищ могут заставить Киев увеличить объемы импорта.