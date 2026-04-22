"Дружба" возвращается: сколько зарабатывает Украина с транзита и почему Россия получает в разы больше

После многомесячной остановки из-за российских ударов Украина сообщила о завершении ремонта нефтепровода "Дружба". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Это событие возвращает на повестку дня вопрос финансовой выгоды как для России, так и для Украины. Как известно, Украина может ежегодно получать за транзит сотни миллионов долларов, но сейчас от восстановления транзита зависит еще и разблокирование кредита от ЕС на 90 миллиардов евро, который не согласовывали Венгрия и Словакия.

Несмотря на то, что Украина получает деньги за транзит, основная выгода с этого маршрута идет России, которая зарабатывает на экспорте нефти через нефтепровод значительно большую сумму.

24 Канал узнал, сколько получает Украина за транзит российской нефти, а сколько Россия, а также какой из сторон поставки нефти выгоднее.

Зарабатывала ли Украина на транзите нефти через "Дружбу"?

В пресс-службе MOL также заявили, что АО "Укртранснафта", которое ответственно за эксплуатацию украинского участка нефтепровода "Дружба", уже завершила ремонтные работы и готова возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию.

По источникам издания, передает Reuters, восстановление транзита нефти из России через нефтепровод "Дружба" должно было состояться 22 апреля во второй половине дня.

В то же время министр экономики Словакии в Facebook сообщила, что возобновление поставок нефти в Словакию ожидается 23 апреля. Но 22 апреля на украинском участке нефтепровода уже начали повышать давление и закачивать нефть.

Аналитик Андрей Шевчишин в комментарии для 24 Каналу заявил, что в среднем Украина могла зарабатывать от транспортировки российской нефти в соответствии с Укртранснафтой от 150 до более 200 миллиардов долларов в год. Впрочем в общей картине, это не так много на самом деле.

Андрей Шевчишин, финансовый аналитик Для Украины это были не очень большие средства. В то же время встал вопрос: как получать деньги от россиян? У меня нет точной информации о показателях, но известно, что перечисление средств от транзита российской нефти Украине поступали нерегулярно. Поэтому именно поэтому довольно сложно понять, действительно ли получала Украина полную сумму за транспортировку нефти через нефтепровод "Дружба".

Зато энергетический эксперт Юрий Корольчук рассказал для 24 Канала, что в транзите нет ничего плохого, если Украина зарабатывает на этом. Впрочем нынешняя ситуация с ним довольно шаткая. И за последние годы поставки постоянно снижаются. Последние данные свидетельствовали, что в целом за год было транзитировано менее 10 миллионов тонн нефти.

Напоминаем, что после атак России на инфраструктуру нефтепровода, пострадал больше всего резервуар, который выполнял функцию внешнего накопительного ресурса.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий Ранее Украине удавалось зарабатывать на этом примерно до 250 миллионов долларов в год, если в целом объем транзита за год составлял где-то 12 миллионов тонн нефти. Сейчас эти объемы меньше, следовательно, в год получается где-то менее 250 миллионов долларов – ориентировочно 220 миллионов долларов.

По словам Корольчука, ситуация с авиационным топливом на фоне событий вокруг Ормузского пролива, в частности возможного дефицита этого ресурса, тесно связана и с работой нефтепровода "Дружба". Дело в том, что это топливо является критически важным для коммерческой авиации, но страны Европы имеют запасы минимум на 4 – 5 месяцев для таких служб, как полиция и медицина.

Соответственно, после восстановления транзита через Украину странам ЕС станет легче с авиационным топливом, ведь из российской нефти можно будет производить этот ресурс.

В целом по данным ExPro Crude Oil & Condensate Weekly, известно, что в течение 2024 года Украина транспортировала по южной ветке нефтепровода "Дружба" около 11,36 миллиона тонн российской нефти.

По сравнению с прошлым годом объем транзита российской нефти сократился на 16%, что является самым низким показателем за всю историю независимости Украины. Интересно, что в 2025 году показатель составил уже 9,7 миллиона тонн российской нефти.

Оценка того, сколько Украина могла получить за эту транспортировку в 2024 году, составляет почти 10 миллиардов гривен, или 250 миллионов долларов. В 2023 году эта сумма была на уровне почти 9,4 миллиарда гривен.

Насколько России выгодны поставки нефти через Украину?

Как объясняет Шевчишин, у нефтепровода "Дружба" есть две ветки поставки – южная и северная. Преимущественно сейчас речь идет именно о южной ветке нефтепровода. Основными потребителями российской нефти являются Венгрия, Словакия и Чехия.

В 2024 году больше всего российской нефти было транспортировано в Венгрию – более 4,7 миллиона тонн, а в Словакию было поставлено почти 4 миллиона тонн. В Чехию меньше всего – 2,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные ExPro.

Зато в 2025 году поставки в Чехию существенно сократился – показатель составил лишь 0,5 миллиона тонн, что в 5 раз меньше, чем в 2024 году. Впрочем в Словакию в прошлом году было поставлено почти 4,9 миллиона тонн, что наоборот больше, чем в 2024 году, и в Венгрию – 4,3 миллиона тонн.

На сегодня Чехия фактически отказалась от российской нефти еще в марте – апреле 2025 года. Страна нашла альтернативу и инвестировала в увеличение мощностей трубопровода TAL, который тянется от Италии через Германию.



Магистральные нефтепроводы Восточной Европы / Фото Википедия

В целом Россия могла направлять в эти страны по южной ветке "Дружбы" десятки тысяч тонн нефти ежедневно. То есть если в целом за 2025 год поставки составили 9,7 миллиона тонн, то суточный объем мог составлять 26,5 тысяч тонн нефти. Зато в 2024 году этот показатель был больше – более 31 тысячи тонн.

Если считать потери для России в период, когда транзит нефти через Украину был временно остановлен в результате повреждений из-за российских обстрелов с конца января по апрель 2026 года, то в месяц получается где-то 800 тысяч тонн нефти (по показателям годовых поставок нефти через нефтепровод в 2025 году).

Таким образом, если учесть, что средняя цена за сырую нефть Urals была на уровне 70 долларов за баррель, 1 тонна – это примерно 7,33 барреля, а 800 тысяч тонн нефти – это около 5,9 миллиона баррелей, то за месяц получается где-то от 400 миллионов долларов.

Впрочем во внимание бралась средняя цена российской нефти с дисконтом. Но в течение января – апреля 2026 стоимость российской нефти сильно колебалась из-за ситуации с перекрытием Ормузского пролива, поэтому общая месячная стоимость может быть другой.

Юрий Корольчук рассчитал текущую общую сумму, которую может Россия получать за продажу нефти через "Дружбу" по цене в 95 долларов за баррель. Он отмечает, что если через Украину идет примерно 10 миллионов тонн нефти в год, а 1 тонна – это примерно 8 баррелей, то в конце получается где-то около 80 миллионов баррелей в год.

Если умножить, скажем, этот объем на 95 долларов за баррель, то это примерно 7,5 миллиарда долларов в год. Но ошибочно считать, что Россия получает всю сумму. Они платят налоги, часть средств резервируется, часть идет на обслуживание кредитов. То есть в бюджет реально попадает значительно меньше – где-то до 3 миллиардов долларов,

– подытожил господин Юрий.

По данным TradingEconomics, по состоянию на 21 апреля, цена российской нефти марки Urals составляла почти 99 долларов за баррель, но это без учета дисконта. До начала конфликта между США и Израилем с Ираном стоимость была ориентировочно 60 долларов за баррель.

Важно! Общая сумма, которую может получать Москва за продажу нефти через нефтепровод "Дружба", достигает от 5 миллиардов долларов до 7 миллиардов долларов в год, ведь есть разные оценки.

Что может получить Украина за восстановление транзита российской нефти?

Андрей Шевчишин объясняет, что восстановление транзита российской нефти через "Дружбу" состоялся скорее для разблокирования кредита от ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чем для того, чтобы получать финансирование от этого транзита.

Это часть договоренностей с Еврокомиссией. И Европа выступила гарантом того, что поставки по трубопроводу будут восстановлены, поскольку и Словакия, и Венгрия блокировали пакет финансирования. Они заявляли, что блокирование будет происходить до тех пор пока транзит не восстановится. Соответственно, была достигнута договоренность,

– рассказывает Шевчишин.

Интересно, что даже победитель выборов в Венгрии Петер Мадьяр заявлял о том, что восстановление является условием поставки этого пакета, хотя страна не будет даже привлечена к обслуживанию кредита.

Напоминаем! В издании Dennik N сообщают, что министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге заявил, что Венгрия и Словакия подтвердили, что поддержат предоставление Киеву займа в 90 миллиардов евро, если поставки российской нефти будут возобновлены.

Дело в том, что Европа привлекает эти средства на открытом рынке, но проценты по нему будет выплачивать из собственных ресурсов. Поэтому некоторые страны отказались покрывать эти проценты из своих бюджетов, в частности Венгрия и Словакия, замечает аналитик.

Когда потом нефти по трубопроводу окончательно восстановится, то вопрос будет снят, и Украина сможет получить первые транши. Есть ожидания, что это может произойти как уже, так и где-то в конце мая – в начале июня.