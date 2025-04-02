Украинцам могут выключать свет: кто рискует остаться без электричества

С декабря 2023 года поставщики электроэнергии могут выключать свет должникам. И даже осенне-зимний период не является исключением из правил.

Украинцам могут выключать свет

То есть человек, который месяц не оплачивал счета за потребленную электроэнергию и накопил долги, может быть отключен от электроснабжения, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление НКРЭКУ.

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Клиент, который месяц не оплачивал счета за потребленную электроэнергию и накопил долг, может быть отключен от электроснабжения,

– говорится в тексте.

В пункте 7.5. постановления написано, что одной из причин для прекращения полного или частичного снабжения электрической энергии потребителю является задолженность за предоставленные услуги по распределению или передаче этой энергии. Но не указано, за какой именно период она должна образоваться.

Также нигде четко не прописана сумма долга. Однако здесь могут помочь условия договора с оператором системы.

Следует также добавить, что в конце декабря 2023 года правительство возобновило право начислять штрафы и отключать от света должников. Поэтому до конца военного положения поставщики электроэнергии могут:

начислять и взимать штрафы за несвоевременное или/и неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги;

приостанавливать или даже полностью останавливать поставки электроэнергии в случае несвоевременной и/или неполной оплаты услуг.

В то же время для населения, проживающего на оккупированных территориях, или на территориях, где ведутся боевые действия или которые временно оккупированы Россией, эти санкции не действуют. Такое же правило работает в отношении украинцев, чье имущество разрушено из-за боевых действий.

Важно! Кроме того, если владелец или владелица такого жилья не проживает в нем и может предоставить подтверждающие документы, с него не будут взимать задолженность за электричество, образовавшуюся после 24 февраля 2022 года.