На пенсию придется идти позже: нынешнее поколение украинцев будет работать больше

Правительство планирует принять меры для возвращения украинцев из-за рубежа для решения социальных проблем, особенно по поддержке пенсионеров. Из-за соотношения работающих лиц к пенсионерам, украинцам придется работать дольше.

На пенсию придется уходить позже

Учитывая сложное соотношение между количеством работающих и пенсионеров, которое сейчас составляет 1:1, украинцы будут вынуждены работать дольше, чтобы обеспечить себя на старость.

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Также нужно учитывать аспекты общественного здоровья и обеспечить превентивные меры для предотвращения заболеваний, считают в Минсоцполитики.

Какими будут требования к стажу

Повышение рождаемости и обеспечение активного долголетия без реинтеграции украинцев, которые сейчас находятся за рубежом, будет сложной задачей.

Для выхода на пенсию в 60 лет в Украине страховой стаж будет расти ежегодно с 2025 по 2028 год.

Нужное количество стажа будет расти так:

в 2025 году – минимум 32 года страхового стажа;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

к 2028 году требование увеличится до 35 лет страхового стажа.

Лица, которые планируют выходить на пенсию в возрасте 63 года, столкнутся с постепенным увеличением требований к страховому стажу с 2025 по 2028 год.

в 2025 году – от 22 до 32 лет;

в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

и до 2028 года – от 25 до 35 лет.

Однако для тех, кто достигнет возраста 65 лет, для выхода на пенсию достаточно иметь лишь 15 лет страхового стажа.