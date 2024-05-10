На пенсию придется идти позже: нынешнее поколение украинцев будет работать больше
Источник:Оксана Жолнович
Правительство планирует принять меры для возвращения украинцев из-за рубежа для решения социальных проблем, особенно по поддержке пенсионеров. Из-за соотношения работающих лиц к пенсионерам, украинцам придется работать дольше.
На пенсию придется уходить позже
Учитывая сложное соотношение между количеством работающих и пенсионеров, которое сейчас составляет 1:1, украинцы будут вынуждены работать дольше, чтобы обеспечить себя на старость.
Читайте также Если не успели приобрести стаж: какую помощь получают такие пенсионеры
Также нужно учитывать аспекты общественного здоровья и обеспечить превентивные меры для предотвращения заболеваний, считают в Минсоцполитики.Важно! Повышение рождаемости и обеспечение активного долголетия без реинтеграции украинцев, которые сейчас находятся за рубежом, будет сложной задачей.
Какими будут требования к стажу
Для выхода на пенсию в 60 лет в Украине страховой стаж будет расти ежегодно с 2025 по 2028 год.
Нужное количество стажа будет расти так:
- в 2025 году – минимум 32 года страхового стажа;
- в 2026 году – 33 года;
- в 2027 году – 34 года;
- к 2028 году требование увеличится до 35 лет страхового стажа.
Лица, которые планируют выходить на пенсию в возрасте 63 года, столкнутся с постепенным увеличением требований к страховому стажу с 2025 по 2028 год.
- в 2025 году – от 22 до 32 лет;
- в 2026 году – от 23 до 33 лет;
- в 2027 году – от 24 до 34 лет;
- и до 2028 года – от 25 до 35 лет.
Однако для тех, кто достигнет возраста 65 лет, для выхода на пенсию достаточно иметь лишь 15 лет страхового стажа.