Кто из украинцев может получить 16 тысяч гривен на дрова
Источник:Минсоцполитики
В связи с ожидаемо сложной зимой, в Украине продлен экспериментальный проект для помощи в отопительный сезон. В рамках этого проекта украинцы смогут получить средства на покупку дров.
Какую субсидию предоставляет государство
Еще в 2023 году был запущен специальный проект для обеспечения украинцев необходимыми запасами дров.
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Этот проект продлен и на отопительный сезон 2024-2025 годов, чтобы помочь тем, у кого нет возможности использовать газовое отопление.
Максимальный размер субсидии на приобретение твердого топлива для одной семьи составит 16 234 гривен в год. Для льготников предусмотрена сумма 13,6 тысяч гривен.
Кто получит деньги на дрова
В 2024 году помощь на приобретение дров могут получить украинцы, которые используют твердое топливо для отопления своего жилья. Эта помощь предоставляется только один раз в год и предназначена для семей, которые используют исключительно твердое топливо для отопления.
Согласно постановлению Кабмина, право на получение денежной помощи на отопление имеют люди, которые фактически проживают в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Луганской, Запорожской, Черниговской и Николаевской областях.
Важно! Лица должны проживать в пределах 10-километровой зоны от государственной границы с Россией или линии соприкосновения, а также на территориях активных боевых действий или временно оккупированных страной-агрессором.
Как получить деньги на дрова в 2024 году
Процесс оформления субсидии на дрова аналогичен процедуре получения жилищной субсидии. Для этого необходимо:
- обратиться в местный орган социальной защиты;
- подать заявление на получение субсидии на дрова;
- предоставить декларацию о доходах за предыдущий год.
В некоторых случаях от заявителей могут потребовать справку, которая подтверждает использование печного отопления и дров для обогрева жилья