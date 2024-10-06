Какую субсидию предоставляет государство

Еще в 2023 году был запущен специальный проект для обеспечения украинцев необходимыми запасами дров.

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Этот проект продлен и на отопительный сезон 2024-2025 годов, чтобы помочь тем, у кого нет возможности использовать газовое отопление.

Максимальный размер субсидии на приобретение твердого топлива для одной семьи составит 16 234 гривен в год. Для льготников предусмотрена сумма 13,6 тысяч гривен.

Кто получит деньги на дрова

В 2024 году помощь на приобретение дров могут получить украинцы, которые используют твердое топливо для отопления своего жилья. Эта помощь предоставляется только один раз в год и предназначена для семей, которые используют исключительно твердое топливо для отопления.

Согласно постановлению Кабмина, право на получение денежной помощи на отопление имеют люди, которые фактически проживают в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Луганской, Запорожской, Черниговской и Николаевской областях.

Важно! Лица должны проживать в пределах 10-километровой зоны от государственной границы с Россией или линии соприкосновения, а также на территориях активных боевых действий или временно оккупированных страной-агрессором.

Как получить деньги на дрова в 2024 году

Процесс оформления субсидии на дрова аналогичен процедуре получения жилищной субсидии. Для этого необходимо:

обратиться в местный орган социальной защиты;

подать заявление на получение субсидии на дрова;

предоставить декларацию о доходах за предыдущий год.

В некоторых случаях от заявителей могут потребовать справку, которая подтверждает использование печного отопления и дров для обогрева жилья