Украинцы имеют возможность оплачивать электроэнергию по зонным тарифам

Потребители могут распределить плату за электроэнергию в соответствии с зонными тарифами. Используя такой способ оплаты, можно платить по 1,05 и 1,32 гривны за киловатт.

Как действуют зонные тарифы

В Украине с 1 июня стали действовать повышенные тарифы на электроэнергию, со стандартной ставкой 2,64 гривны за киловатт-час. Однако существуют зонные тарифы, позволяющие экономить средства с помощью различных ценовых категорий в зависимости от времени суток.

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Зонный тариф обусловлен разделением суток на зоны, что позволяет потребителям экономить на электроэнергии.

Что такое зонный тариф Зонные тарифы – это система, где цены на электроэнергию зависят от времени суток. В Украине существует два вида зонных тарифов: двухзонный и трехзонный. В первом случае сутки разделяют на два периода – день и ночь, во втором – на три: ночь, пиковый и полупиковый.

В Украине действуют двухзонный да трехзонный тарифы:

Двухзонный тариф:

День (с 7:00 до 23:00): 2,64 гривны за каждый киловатт-час.

Ночь (с 23:00 до 7:00): 1,32 гривны за каждый киловатт-час.

Трехзонный тариф:

Пиковое время (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00): 3,96 гривны за киловатт-час.

Полупиковое время (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00): 2,64 гривны за киловатт-час.

Ночь (с 23:00 до 7:00): 1,05 гривны за киловатт-час.

Как подключить зонный тариф

Чтобы подключить зонный тариф, необходимо: