Почему часть украинцев может остаться без пенсий

С начала 2025 года в Украине большинство 60-летних не сможет соответствовать новым требованиям к стажу, поэтому им придется продолжать работать без возможности на пенсию до 63 или даже 65 лет.

Кто не сможет выйти на пенсию вовремя

В действующем Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено постепенное увеличение требований к стажу ежегодно. Если до достижения 60-летнего возраста не удастся набрать необходимый стаж, то украинцам придется продолжать работать.

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Чтобы проверить свой стаж, вы можете воспользоваться порталом Пенсионного фонда.

Так, требования в Украине установлены законодательством на таком уровне:

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, вам нужно иметь:

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 года стажа;

в 2026-м – от 33 года стажа;

в 2027-м – от 34 года стажа;

в 2028-м – от 35 года стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года, вам надо иметь:

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 года стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 года стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 года стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 года стажа.

! Чтобы уйти на заслуженный отдых в 65 лет пока будет достаточно 15 лет стажа.