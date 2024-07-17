Хто не зможе вийти на пенсію вчасно

У чинному Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачено поступове збільшення вимог до стажу щороку. Якщо до досягнення 60-річного віку не вдасться набрати необхідний стаж, то українцям доведеться продовжувати працювати.

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Зауважте! Щоб перевірити свій стаж, ви можете скористатися порталом Пенсійного фонду.

Так, вимоги в Україні встановлено законодавством на такому рівні:

Щоб вийти на пенсію в 60 років, вам потрібно мати:

у 2024-му – від 31 року стажу;

у 2025-му – від 32 року стажу;

у 2026-му – від 33 року стажу;

у 2027-му – від 34 року стажу;

у 2028-му – від 35 року стажу.

Щоб вийти на пенсію в 63 роки, вам треба мати:

у 2024-му – від 21 до 31 року стажу;

у 2025-му – від 22 до 32 року стажу;

у 2026-му – від 23 до 33 року стажу;

у 2027-му – від 24 до 34 року стажу;

у 2028-му – від 25 до 35 року стажу.

Зауважте! Аби піти на заслужений відпочинок у 65 років поки що буде достатньо 15 років стажу.