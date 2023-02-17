Украинцы, работавшие в Польше, смогут получить государственную пенсию

Украинцы, которые некоторое время официально работали в Польше и платили страховые взносы, смогут получать часть польской пенсии после достижения пенсионного возраста. Выплаты от польского правительства будут рассчитаны исходя из полученного страхового стажа.

Как будет рассчитываться пенсия

С 2012 года украинцы могут получать пенсии из обеих стран в соответствии с соглашением о социальном обеспечении. Как сообщает польское управление социальной защиты ZUS, ежемесячно украинцы получают 3 миллиона злотых пенсий, то есть ежегодно на это уходит 36 миллионов злотых.

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Часть пенсии, которая была заработана в Украине, будет выплачивать украинский Пенсионный фонд. За время, которое украинец проработал в Польше, он будет получать польскую пенсию. Для оформления пенсии по достижению пенсионного стажа достаточно обратиться в органы социального страхования в одной из стран.

Какой страж нужен для выхода на пенсию

Для получения пенсии в Польше необходимо:

иметь стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин

достичь пенсионного возраста – 60 и 65 лет соответственно.

последнее место работы должно быть на территории Польши.

Для оформления пенсии в Украине должно исполниться 60 лет, а стаж необходим от 15 лет.

Назначение пенсии в связи с нетрудоспособностью

Если страховой стаж в Польше короткий для начисления пособия по нетрудоспособности, то к польским периодам страхования будут добавлены периоды страхования в Украине.



Если после добавления польских и украинских периодов страховой стаж снова будет коротким, то для назначения польской помощи в связи с нетрудоспособностью будут добавляться.

периоды страхования из других стран, в которых человек работал.

Как оформить пенсию на территории Польши

Для того чтобы выйти на пенсии в Польше, необходимо обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда по месту жительства и заполнить соответствующий бланк-заявление.

UA–PL 8 – заявление о назначении польской пенсии по возрасту или по инвалидности;

UA-PL 9 – заявление о назначении польской пенсии в связи с потерей кормильца.

При заполнении бланков нужно указать:

учетный номер PESEL;

или серию и номер удостоверения личности или паспорта;

ИНН.

К заявлениям о назначении польской пенсии следует добавить:

Документы о периодах работы на территории Польши

справку банка с подтверждением указанного в бланке заявления номера банковского счета;

другие документы, необходимые для установления права на получение польской пенсии.

документы, необходимые для назначения конкретного вида пенсии, изложены в "Примечаниях" к формам заявлений. Эти документы должны быть представлены в оригинале или их копии. Копии документов можно заверить в территориальном органе Пенсионного фонда Украины по месту жительства (или нотариусом или консулом РП).

На сколько изменятся пенсии в Украине в марте

В марте этого года состоится индексация пенсий, то есть приведение их к показателю инфляции. Точный коэффициент повышения еще не обнародован, однако известно, что он будет составлять не менее 18%. Как сообщил в комментарии 24 Канала Даниил Гетманцев, размер индексации станет известен примерно через неделю.

На сегодняшний день у нас показатель инфляции 26,6%, но пока нет показателя средней заработной платы за предыдущий год, с которой уплачен ЕСВ. Этот показатель подсчитывает сейчас Пенсионный фонд и собственно окончательный коэффициент будет утвержден Кабмином, я думаю, где-то через неделю-две. И тогда мы узнаем, каков будет размер индексации. В любом случае, размер индексации будет определяться двузначными цифрами,

– сказал нардеп.