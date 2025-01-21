Украинцев могут лишить пенсии за нарушения: как восстановить выплаты

В 2025 году некоторые украинские пенсионеры могут потерять право на получение выплат. Это может произойти как по вине самого пенсионера, так и по независящим от него обстоятельствам.

Кому прекращают выплачивать пенсию

Пенсионный фонд Украины отметил четыре ключевые причины, по которым начисление пенсий может быть прекращено, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Какие услуги бесплатные для украинских пенсионеров

Пенсионные выплаты могут быть прекращены по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по следующим основаниям:

Если пенсия была назначена на основе ложных или недостоверных документов.

У случае смерти пенсионера.

случае смерти пенсионера. Если пенсионер не получал пенсионные средства в течение шести месяцев.

Если пенсионер выехал в страну, которая не имеет с Украиной соглашения о пенсионном обеспечении.

Заметьте! В то же время восстановить выплаты можно, подав заявление в соответствующий госорган. Это можно сделать лично или отправить документы по почте, если пенсионер временно находится за границей.

Как вернуть выплаты

Для восстановления пенсионных выплат, по данным Пенсионного фонда, необходимо подать заявление в соответствующее государственное учреждение. Это можно сделать лично или по почте, если пенсионер временно находится за границей. В случае отправки документов по почте, к заявлению нужно приложить: