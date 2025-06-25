Минус двадцать процентов от пенсии – кому из украинцев могут урезать выплаты
- Кабинет Министров Украины согласовал решение о возможном сокращении пенсионных выплат для пенсионеров, которые получают доплаты за проживание в горной местности.
- В частности в бюджете на 2025 год такие доплаты не предусмотрены.
Некоторые пенсионеры рискуют потерять свои выплаты. Подобное решение согласовал Кабинет Министров Украины.
Кому могут сократить размер пенсий
Речь идет о доплатах за проживание в горной местности, сообщает 24 Канал со ссылкой на эксперта по пенсионным вопросам Сергея Коробкина.
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Дело в том, что соответствующие выплаты предоставлялись украинцам после принятия ВРУ Закона "О статусе горных населенных пунктов в Украине" в 1995 году. Причиной стала недостаточная развитость сферы применения труда и системы социально-бытового обслуживания, а также ограничения доступности транспорта в горной местности.
То есть украинцы, проживающие в горной местности, получают доплаты в размере 20% к своей пенсии.
Однако в бюджете на 2025 год такие доплаты не предусмотрены. Более того, заявления на их выплату пока не принимают.
Обратите внимание! Однако пенсионерам, которым доплату назначили ранее, продолжают ее выплачивать.
Что известно о проверках пенсионеров?
Осенью 2024 года после проведения аудита ПФУ специалисты Счетной палаты посоветовали проверить некоторые нюансы. В частности, действительно ли получатели доплат проживают в горной местности или просто там зарегистрированы.