Минус двадцать процентов от пенсии – кому из украинцев могут урезать выплаты

Некоторые пенсионеры рискуют потерять свои выплаты. Подобное решение согласовал Кабинет Министров Украины.

Кому могут сократить размер пенсий

Речь идет о доплатах за проживание в горной местности, сообщает 24 Канал со ссылкой на эксперта по пенсионным вопросам Сергея Коробкина.

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Дело в том, что соответствующие выплаты предоставлялись украинцам после принятия ВРУ Закона "О статусе горных населенных пунктов в Украине" в 1995 году. Причиной стала недостаточная развитость сферы применения труда и системы социально-бытового обслуживания, а также ограничения доступности транспорта в горной местности.

То есть украинцы, проживающие в горной местности, получают доплаты в размере 20% к своей пенсии.

Однако в бюджете на 2025 год такие доплаты не предусмотрены. Более того, заявления на их выплату пока не принимают.

Обратите внимание! Однако пенсионерам, которым доплату назначили ранее, продолжают ее выплачивать.