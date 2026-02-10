Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Пенсионный фонд прислал важное сообщение: некоторые украинцы рискуют потерять выплаты
10 февраля, 14:18
2

Пенсионный фонд прислал важное сообщение: некоторые украинцы рискуют потерять выплаты

Валерия Моргун
Основні тези
  • Пенсионный фонд прислал напоминание о необходимости прохождения физической идентификации.
  • Получатели, которые не подали уведомление, могут потерять выплаты.

Пенсионеры, а также люди, получающие социальные выплаты, должны пройти физическую идентификацию. Или же они должны сообщить, что не получают выплаты от России.

Кто должен пройти физическую идентификацию?

Пенсионный фонд повторно направил в личные кабинеты соответствующие сообщения, о чем пишут в материале "Главбух".

Прислали напоминание о необходимости прохождения идентификации:

  • получателям пенсий, которые находятся на временно оккупированных территориях;
  • или выехали за границу, и не прошли физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года.

Тем лицам, которые прошли в 2025 году идентификацию, но не подали уведомление о неполучении российских выплат, прислали напоминание о необходимости сделать это в кратчайшие сроки.

В сообщениях есть активные ссылки на информацию, как пройти физическую идентификацию и подать уведомление о неполучении выплат от России,
– говорится в материале.

Важно! Если человек проигнорирую сообщение, то рискует потерять свои выплаты.

У Пенсионном фонде объяснили, как нужно действовать:

  1. Зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
  2. Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпису или ID.GOV.UA.
  3. Войти в личный кабинет.
  4. В меню слева выбрать рубрику "Мои сообщения".
  5. В появившемся на экране, окне, перейти в "Индивидуальные сообщения" и ознакомиться с текстом сообщения.

Обратите внимание! Если речь идет о мобильном приложении, то нужно авторизоваться и во вкладке "Сообщение" проверить последнее отправленное сообщение.

Что еще известно о физической идентификации?

  • В Украине планируют продлить срок прохождения физической идентификации до 1 июля 2026 года. "Дедлайн" продлят для всех категорий, на которых распространяется Постановление КМУ №299.
  • Также хотят автоматически возобновить выплату пенсий с 1 января 2026 года. Это сделают для всех лиц, которым она была прекращена из-за непрохождения идентификации до конца 2025 года.