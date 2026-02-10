Пенсионный фонд прислал важное сообщение: некоторые украинцы рискуют потерять выплаты
- Пенсионный фонд прислал напоминание о необходимости прохождения физической идентификации.
- Получатели, которые не подали уведомление, могут потерять выплаты.
Пенсионеры, а также люди, получающие социальные выплаты, должны пройти физическую идентификацию. Или же они должны сообщить, что не получают выплаты от России.
Кто должен пройти физическую идентификацию?
Пенсионный фонд повторно направил в личные кабинеты соответствующие сообщения, о чем пишут в материале "Главбух".
Прислали напоминание о необходимости прохождения идентификации:
- получателям пенсий, которые находятся на временно оккупированных территориях;
- или выехали за границу, и не прошли физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года.
Тем лицам, которые прошли в 2025 году идентификацию, но не подали уведомление о неполучении российских выплат, прислали напоминание о необходимости сделать это в кратчайшие сроки.
В сообщениях есть активные ссылки на информацию, как пройти физическую идентификацию и подать уведомление о неполучении выплат от России,
– говорится в материале.
Важно! Если человек проигнорирую сообщение, то рискует потерять свои выплаты.
У Пенсионном фонде объяснили, как нужно действовать:
- Зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпису или ID.GOV.UA.
- Войти в личный кабинет.
- В меню слева выбрать рубрику "Мои сообщения".
- В появившемся на экране, окне, перейти в "Индивидуальные сообщения" и ознакомиться с текстом сообщения.
Обратите внимание! Если речь идет о мобильном приложении, то нужно авторизоваться и во вкладке "Сообщение" проверить последнее отправленное сообщение.
Что еще известно о физической идентификации?
- В Украине планируют продлить срок прохождения физической идентификации до 1 июля 2026 года. "Дедлайн" продлят для всех категорий, на которых распространяется Постановление КМУ №299.
- Также хотят автоматически возобновить выплату пенсий с 1 января 2026 года. Это сделают для всех лиц, которым она была прекращена из-за непрохождения идентификации до конца 2025 года.