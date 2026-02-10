Пенсионный фонд прислал важное сообщение: некоторые украинцы рискуют потерять выплаты

Пенсионеры, а также люди, получающие социальные выплаты, должны пройти физическую идентификацию. Или же они должны сообщить, что не получают выплаты от России.

Кто должен пройти физическую идентификацию?

Пенсионный фонд повторно направил в личные кабинеты соответствующие сообщения, о чем пишут в материале "Главбух".

Прислали напоминание о необходимости прохождения идентификации:

получателям пенсий, которые находятся на временно оккупированных территориях;

или выехали за границу, и не прошли физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года.

Тем лицам, которые прошли в 2025 году идентификацию, но не подали уведомление о неполучении российских выплат, прислали напоминание о необходимости сделать это в кратчайшие сроки.

В сообщениях есть активные ссылки на информацию, как пройти физическую идентификацию и подать уведомление о неполучении выплат от России,

– говорится в материале.

Важно! Если человек проигнорирую сообщение, то рискует потерять свои выплаты.

У Пенсионном фонде объяснили, как нужно действовать:

Зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпису или ID.GOV.UA. Войти в личный кабинет. В меню слева выбрать рубрику "Мои сообщения". В появившемся на экране, окне, перейти в "Индивидуальные сообщения" и ознакомиться с текстом сообщения.

Обратите внимание! Если речь идет о мобильном приложении, то нужно авторизоваться и во вкладке "Сообщение" проверить последнее отправленное сообщение.

Что еще известно о физической идентификации?