Украинцы могут рассчитывать на новую помощь: о каких семьях идет речь
9 марта 2023, 10:45Читати новину українською
Источник:Благотворительный фонд "Детские городки"
Украинцы могут получить финансовую помощь от благотворительной организации "Детские городки". Приоритетной категорией для фонда являются украинцы с приемными детьми.
Выплаты можно получить в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.
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Кто может получить помощь
- те украинцы, которые раньше не получали денежную помощь от СОС "Детские городки";
- семьи из числа приемных семей;
- детские дома семейного типа;
- попечительские семьи, где воспитывается хотя бы 1 ребенок-сирота или ребенок, лишен родительской опеки.
Сколько составляют выплаты
Размер денежной помощи от организации 2200 гривен на 1-го члена семьи (родители и дети до 18 лет). Эти выплаты производятся в течение 3-х месяцев. Зарегистрировать заявку можно до 31 марта по ссылке.
Какую еще помощь могут получить украинцы
- Украинцы, пострадавшие в результате боевых действий, могут получить денежную помощь от агентства ООН по делам беженцев. Организация предоставит средства для насущных нужд, таких как временное жилье, питание и предметы личной гигиены.
- Финансовую помощь можно получить от французской благотворительной организации ACTED. Обратиться за помощью можно по телефону 0 800 33 69 36.
- Благотворительную помощь от BHA & Save The Children могут получить переселенцы, которые переместились в ноябре-декабре 2022 года в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую и Черновицкую области.