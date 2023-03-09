Украинцы могут рассчитывать на новую помощь: о каких семьях идет речь

Украинцы могут получить финансовую помощь от благотворительной организации "Детские городки". Приоритетной категорией для фонда являются украинцы с приемными детьми.

Выплаты можно получить в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

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Кто может получить помощь

те украинцы, которые раньше не получали денежную помощь от СОС "Детские городки";

семьи из числа приемных семей;

детские дома семейного типа;

попечительские семьи, где воспитывается хотя бы 1 ребенок-сирота или ребенок, лишен родительской опеки.

Сколько составляют выплаты

Размер денежной помощи от организации 2200 гривен на 1-го члена семьи (родители и дети до 18 лет). Эти выплаты производятся в течение 3-х месяцев. Зарегистрировать заявку можно до 31 марта по ссылке.

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