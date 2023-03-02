Кто может получить помощь

Денежную помощь могут получить лица или семьи, которые:

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есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ) от 24 февраля 2022 года;

пострадавшие в результате военных действий от 24 февраля в таких областях, как Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская области;

вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия.

Кроме того, получить средства могут семьи, имеющие только одного родителя, со многими детьми в возрасте до 18 лет, лиц на содержании пожилого возраста (55 лет и старше) или с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.п.).

Также семьи, которых возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей, или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет, приемные семьи, которые опекают детей.

Важно, что лица должны также отвечать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5 400 гривен на одного члена семьи. В дополнение, если вы уже были зачислены на финансовую помощь в размере 2 220 гривен от другого агентства ООН или гуманитарной организации, то вы не можете рассчитывать на эту помощь.

Какой размер помощи и какие документы нужны

Сумма пособия составляет 2 220 гривен на каждого члена ежемесячно в течение трехмесячного периода.

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При подаче документов на эту программу каждый член семьи должен присутствовать на собеседовании. С собой нужно иметь оригиналы следующих документов для каждого:

налоговый номер;

национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

гривневая банковская карта главного заявителя;

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).

Все пункты регистрации в разных городах Украины и графики работы вы сможете найти с этим ссылкой.