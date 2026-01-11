Украинцы активно переносят мобильные номера к одному оператору: куда переходят чаще всего

В конце 2025 года украинцы перенесли свои мобильные номера с одного оператора на другой более 42 тысяч раз. Преимущественно клиенты выбирали мобильного оператора lifecell. А вот "Киевстар" и Vodafone теряли абонентов из-за таких миграций.

Куда чаще всего переносят свои номера абоненты?

Если сетью поставщика lifecell было получено 23,5 тысячи перенесенных номеров, что является самым высоким показателем, то на "Киевстар" украинцы переходили в декабре 2025 года только 8,3 тысячи раз, передает 24 Канал со ссылкой на данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК).

Зато среди других операторов после lifecell вторым по количеству перенесенных номеров стал Vodafone – это 10 333 абонентов. К "Интертелекому" перешло всего 14 абонентов, а к "ТриМоб" – 8.

В целом согласно статистике, чаще всего к другим операторам переходили именно абоненты "Киевстар" – сеть покинули чуть больше, чем 19 тысяч абонентов.

Зато от Vodafone ушли 15,5 тысяч абонентов, а от lifecell – 7,4 тысячи абонентов.

Сеть "ТриМоб" покинуло 116 абонентов.

"Интертелеком" покинуло всего 66 абонентов.

Как в "Киевстаре" изменились тарифы для домашнего интернета?

"Киевстар" сообщил, что вместо действующего тарифа Дом было создано 2 новых – Оптимальный и Комфортный. Таким образом с 6 января 2026 года тариф домашнего интернета Дом стал недоступным.

Какие тарифы предлагают взамен:

Оптимальный – 350 гривен в месяц, до 300 мегабит в секунду, есть акция для новых пользователей, когда за 3 месяцев придется платить только по 200 гривен. Также есть предложение "Попробуй Гигабит" и Суперсила Киевстар ТВ.

– 350 гривен в месяц, до 300 мегабит в секунду, есть акция для новых пользователей, когда за 3 месяцев придется платить только по 200 гривен. Также есть предложение "Попробуй Гигабит" и Суперсила Киевстар ТВ. Комфортный – до 1 гигабита за 450 гривен в месяц. Доступна также акция за 200 гривен на 3 месяца. Статический IP-адрес без дополнительной платы Суперсила Киевстар ТВ.

Какой тариф в 2026 году самый дешевый?