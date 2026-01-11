Украинцы активно переносят мобильные номера к одному оператору: куда переходят чаще всего
- В конце 2025 года украинцы сменили оператора мобильной связи, изменив свои мобильные номера более 42 тысяч раз, из которых 23,5 тысячи выбрали lifecell.
- "Киевстар" потерял более 19 тысяч абонентов, а Vodafone – 15,5 тысяч.
В конце 2025 года украинцы перенесли свои мобильные номера с одного оператора на другой более 42 тысяч раз. Преимущественно клиенты выбирали мобильного оператора lifecell. А вот "Киевстар" и Vodafone теряли абонентов из-за таких миграций.
Куда чаще всего переносят свои номера абоненты?
Если сетью поставщика lifecell было получено 23,5 тысячи перенесенных номеров, что является самым высоким показателем, то на "Киевстар" украинцы переходили в декабре 2025 года только 8,3 тысячи раз, передает 24 Канал со ссылкой на данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК).
Зато среди других операторов после lifecell вторым по количеству перенесенных номеров стал Vodafone – это 10 333 абонентов. К "Интертелекому" перешло всего 14 абонентов, а к "ТриМоб" – 8.
В целом согласно статистике, чаще всего к другим операторам переходили именно абоненты "Киевстар" – сеть покинули чуть больше, чем 19 тысяч абонентов.
- Зато от Vodafone ушли 15,5 тысяч абонентов, а от lifecell – 7,4 тысячи абонентов.
- Сеть "ТриМоб" покинуло 116 абонентов.
- "Интертелеком" покинуло всего 66 абонентов.
Как в "Киевстаре" изменились тарифы для домашнего интернета?
"Киевстар" сообщил, что вместо действующего тарифа Дом было создано 2 новых – Оптимальный и Комфортный. Таким образом с 6 января 2026 года тариф домашнего интернета Дом стал недоступным.
Какие тарифы предлагают взамен:
- Оптимальный – 350 гривен в месяц, до 300 мегабит в секунду, есть акция для новых пользователей, когда за 3 месяцев придется платить только по 200 гривен. Также есть предложение "Попробуй Гигабит" и Суперсила Киевстар ТВ.
- Комфортный – до 1 гигабита за 450 гривен в месяц. Доступна также акция за 200 гривен на 3 месяца. Статический IP-адрес без дополнительной платы Суперсила Киевстар ТВ.
Какой тариф в 2026 году самый дешевый?
К одним из самых дешевых пакетов для абонентов в 2026 году является году является тариф "Лайфсет S" за 100 гривен в месяц от lifecell. Он предлагает безлимитный домашний интернет и 10 гигабайт мобильного трафика, из которых 2 гигабайта можно использовать в странах Европейского Союза.
Другой тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" от "Киевстар" стоит 220 гривен в месяц с 10 гигабайтами интернета и безлимитными звонками в сети.
Зато Vodafone предлагает тариф Flexx GO примерно за 270 гривен в месяц, который включает 25 гигабайтов интернета и безлимитные разговоры внутри сети, а при переносе номера его стоимость уменьшается до примерно 200 гривен в год.