Нововведения для украинцев в Германии: к чему готовиться автомобилистам

Некоторые украинские автомобилисты в Германии могут вскоре получить большие штрафы. Они будут достигать 70 евро.

Какие изменения ждут украинцев

С 1 апреля 2024 года украинцы, которые более года находятся в Германии, могут получить значительные штрафы за отсутствие немецких номеров. Правило действует для лиц, имеющих защиту от немецкого правительства, в результате российско-украинской войны.

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Получить немецкие номера нужно до конца марта. Ведь в это время истекает время действия переходных положений, позволявших украинцам ездить в Германии на украинских номерных знаках.

Как происходит перерегистрация

Нарушителям не только будут выписывать штраф, а и предоставлять штрафные баллы. За такое нарушение автомобилист получает 1 балл. Если гражданин наберет 8, у него забирают права.

Осуществить перерегистрацию украинцам в Германии на самом деле трудно. Этому способствует сложная бюрократическая система.

Федеральное министерство транспорта в Германии уже готовит подробную инструкцию как действовать украинцам в случае, если владельцем авто является другое лицо, а автомобилист пользуется транспортным средством по доверенности. Также трудным вопросом остается техосмотр автомобилей во время перерегистрации.

Покупка немецкой страховки также является обязательной. На ее цену влияет: