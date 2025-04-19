Как получать украинскую пенсию тем, кто проживает за границей

Граждане, находящиеся за рубежом, могут получать украинскую пенсию. В частности они могут оформить ее дистанционно.

Украинская пенсия для граждан, находящихся за рубежом

Это делается на сайте Пенсионного фонда, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Украинцы, которые выехали за границу и, находясь там, достигли пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно, с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины,

– говорится в сообщении.

Такие пенсионеры могут получать пенсионные выплаты на карточку украинского банка. Однако также они имеют право получить выплаты международными переводами через Укрпочту.

Как пишет Visit Ukraine, для подачи заявления необходимо зайти в личный кабинет на веб-портале и авторизоваться. Затем в разделе "О пенсионном обеспечении" необходимо выбрать "Заявление о назначении пенсии".

К онлайн-заявке нужно добавить цветные скан-копии документов в форматах PDF или JPG:

паспорт гражданина Украины;

справка с идентификационным кодом;

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие трудовой стаж;

документы о льготном характере работы (в случае оформления льготной пенсии);

справка о заработной плате за любые 5 лет до 30.06.2000 года (по желанию);

документ, подтверждающий особый статус лица (при наличии);

свидетельство о браке (в случае изменения фамилии).

Важно! После отправки заявление обрабатывается в течение 10 дней, а отслеживать статус рассмотрения можно в личном кабинете на сайте ПФУ в разделе "Мои обращения".