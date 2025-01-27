В Украине хотят уменьшить пенсии для прокуроров и других высокопоставленных чиновников

Украинских чиновников, среди которых есть и прокуроры, могут лишить больших пенсий. В частности этим людям также могут запретить ранний выход на пенсию.

Большие пенсии для прокуроров планируют уменьшить

Кроме того, выплаты по инвалидности уравняют практически для всех категорий граждан, передает 24 канал со ссылкой на главу Минсоцполитики Оксану Жолнович.

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Для этого следует принять соответствующий правительственный законопроект. Такое заявление Жолнович сделала на онлайн-презентации достижений Министерства социальной политики.

Относительно пенсий по инвалидности чиновникам, то мы уже зарегистрировали закон, который определяет, что все рассчитываются по инвалидности по общему правилу,

– сказала руководительница ведомства.

Она объяснила, что когда человек нуждается в поддержке в инвалидности, то не важно, является он прокурором или нет. Согласно словам Жолнович, это не имеет значения, потому что нужно рассчитывать собственно потребность в поддержке, а не какой-то спецстатус.

Так законопроект уравнивает все подходы к начислению пособия по инвалидности независимо от статуса. Но новые правила не будут распространяться на участников боевых действий, для которых поддержка сохранится отдельно.

Второе – для того, чтобы обеспечить справедливость в общей системе спецпенсий, когда отдельные категории пенсионеров выходят на пенсию быстрее и расчет ее осуществляется по более высоким параметрам, чем по общему правилу, мы соответственно в законе о госбюджете, а также в специальном постановлении ограничили коэффициентами все пенсии, которые составляют выше чем 23 тысячи гривен,

– добавила Оксана Жолнович.

Речь идет о прокурорах и других должностных лиц, как отметила руководительница Минсоцполитики. Именно эти лица получали очень высокие пенсии.

Важно! Они обычно назначаются в результате судебных решений. Однако правительство хочет лишить смысла любые манипуляции, в том числе и судебные.