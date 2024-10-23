Очередной транш от МВФ: сколько получила Украина на этот раз

Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда. Этот транш является частью программы финансирования, которая предусматривает несколько этапов выплат, в зависимости от выполнения требований МВФ.

Куда направят средства от МВФ

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина получила новый транш в размере 1,1 миллиарда долларов. Шмыгаль также отметил, что эти средства будут использованы для покрытия важных бюджетных расходов, не связанных с военными потребностями.

Читайте также: МВФ: в следующем году госдолг Украины превысит 100% ВВП

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Около 1,1 миллиарда долларов от МВФ уже поступили Украине. Средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

По словам Дениса Шмыгаля, этот транш стал возможным благодаря успешному пятому пересмотру программы EFF на сумму 15,6 миллиарда долларов. Он также выразил благодарность МВФ за постоянную поддержку Украины и отметил, что уже начинается работа над следующим пересмотром программы.

Напоминаем! 18 октября 2024 года Совет директоров Международного валютного фонда завершил пятый пересмотр программы "Механизм расширенного финансирования" (EFF).