Украине снизили кредитный рейтинг до преддефолтного: экономист объяснил причины

В сентябре заканчивается месячный льготный период, который у нас был на улаживание наших отношений с кредиторами по одному из выпусков украинских евробондов. По которым мы предложили перенести оплату на конец 2023 года.

Об этом 24 каналу рассказал экономист Олег Пендзин. Он также отметил, что в конце июля подошло время уплаты евробондов.

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"В связи с войной, а также с тем, что экономика Украины в чрезвычайно сложном состоянии – мы постоянно берем долг у наших партнеров, была предложена идея не погашать кредиты своевременно, а перенести их", – объясняет экономист.

По словам Пендзина, сумма, которую мы можем сэкономить таким образом – около 6 миллиардов долларов, идет об обслуживании долга и о самом долге.

Украина с 24 февраля 2022 года не позаимствовала ни копейки на коммерческих рынках, мы не выпустили ни одного евробонда и не продали на таких рынках ни одной бумаги. У нас и не было бы такой возможности, потому что у нас доходность, по которой стоило это давать – настолько высока, что Украина никогда бы на это не пошла,

– отмечает специалист.

Все то, что мы сегодня берем в долг с начала активных военных действий – это все долги Украины как суверенной, говорит Олег Пендзин. Он также отмечает, что это не выпуск коммерческих облигаций, а получение денег от государств, финансовых учреждений, МВФ или ЕС.

"То есть это прямые долги Украины. Наши партнеры пообещали нам около 29 миллиардов долларов, по состоянию на сейчас, мы получили 14 миллиардов", – объясняет экономист.

Ситуация выглядит следующим образом:

мы не выходили и не выходим по долговым обязательствам на коммерческие рынки;

опасность была бы, если бы наши кредиторы, имеющие на руках коммерческие евробонды, не нашли бы с Украиной общий язык.

Олег Пендзин экономист Нас активно поддержали страны, в чьих юрисдикциях зарегистрированы те финансовые компании, которым мы дожны. И уже сегодня есть информация о том, что достигнуто принципиальное согласие об отсрочке до конца 2023 года.

Тот факт, что Украина объявила о частичном дефолте и международные рейтинговые агентства снизили нам рейтинг – никоим образом не повлияет на наши активы за границей, резюмирует специалист.

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