Украинскую монету признали лучшей на всемирном конкурсе

Украинская памятная монета номиналом в 5 гривен выиграла главную награду на международном конкурсе "Монета года". Она с отрывом получила титул "Самой художественной монеты", очаровав жюри изображением аистов и традиционными узорами.

Как выглядит монета "К 30-летию Независимости"

Монета-победитель имеет потрясающий дизайн, достойный победы в категории "Самый художественный". На аверсе изображены аисты, летящие над полем украинских образцов с картины "Аисты над родной землей" художника Олега Шуляка.

В верхней части рисунка расположен герб Украины. На реверсе изображена вышитая лента, напоминающая цепь ДНК, символизирующая код нации.

Деликатно раскрашены и красиво оформлены 5 гривен, победитель в номинации "Самая художественная монета", посвященная 30-й годовщине Независимости Украины, убедительно выиграли главную награду COTY, в которой монета набрала 30 процентов голосов, более чем вдвое превысив своего ближайшего конкурента. Это очень необычно для общего чемпиона COTY побеждать с таким большим отрывом,

– сказал Томас Майкл, координатор конкурса "Монета года".

В состав жюри было тщательно отобрано более 100 человек со всего мира, поэтому никто не мог догадываться, кто станет первым. К моменту подсчета последнего голоса победу с большой победой одержала украинская монета.

Интерес к украинскому монетному делу был высок в номинационном комитете COTY в этом году на конкурсе, поскольку Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины получил семь номинаций в шести из 10 категорий. Жюри также очень заинтересовалось этими выборами, проголосовав за победу в номинациях "Лучшая современная монета" и "Самая художественная монета",

– отмечает Майкл.

Кроме всеобщей победы, Украина также привлекла внимание в категории "Лучшее современное событие" своей монетой к 25-й годовщине Конституции Украины.



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