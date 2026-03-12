Вернутся не все: что делает Украину непривлекательной для более 5 миллионов беженцев

Из-за войны Украину покинули более 5 миллионов граждан, а перспективы их возвращения неопределенны. Уже сейчас потеря человеческого капитала бьет по экономике страны, а в дальнейшем проблемы будут только обостряться, в частности в вопросе содержания пенсионеров.

Сколько украинских беженцев может не вернуться?

Государству стоит работать с главными барьерами, которые препятствуют возвращению беженцев из-за рубежа. Большинство граждан не выберет Украину после завершения войны, учитывая несколько факторов. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

По данным Центра экономической стратегии, в 2026 году за рубежом находятся 5,6 миллиона украинских беженцев, в частности через границы стран Европы выехали 4 миллиона человек.

Среди беженцев 66% составляет трудоспособное население в возрасте от 18 до 65 лет. Более половины граждан, которые покинули Украину, – это молодежь, то есть люди в возрасте до 35 лет (56%).

Эксперты ЦЭС прогнозируют, что 70% беженцев не вернутся из Европейского Союза. Подобную оценку дает и эксперт Василий Воскобойник.

Василий Воскобойник Председатель ОО "Офис миграционной политики", президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Борьба за возвращение украинцев в большей степени связана с экономическими факторами. Просто на призывы к возвращению для восстановления родины люди вряд ли будут соглашаться. Они будут сравнивать то, что уже сейчас имеют там за границей, с Украиной: наличие жилья, работы и социальной инфраструктуры.

Эксперт говорит, что с точки зрения возвращения Украина будет выглядеть непривлекательной исключительно для тех украинцев, которые социализировались, выучили язык, начали работать на новом месте. В то же время тем, кто ориентирован на получение за рубежом постоянных соцвыплат, ближайшее время придется принимать решение относительно выхода на рынок труда или возвращения в Украину.

Временная защита для украинцев в ЕС действует до 4 марта 2027 года, а ее продление – под вопросом. Зато в Евросоюзе обсуждают переход к другим статусам. Поэтому основаниями для пребывания могут стать учебные или рабочие визы, разрешения на проживание от национальных правительств и тому подобное.

Какие ключевые препятствия для возвращения украинцев?

По мнению Василия Воскобойника, если после завершения войны влияние фактора безопасности исчезнет, украинцев за рубежом от возвращения будут останавливать следующие проблемы:

уничтоженное жилье;

низкие зарплаты;

состояние социальной инфраструктуры.

Будут ли у нас ипотечные программы, подобные западным? Будут ли строить и предоставлять у нас социальное жилье, как это делают, например, для украинцев в Германии? Захотят ли они возвращаться, зная, что не смогут заработать на квартиру, взять ипотеку и у них нет перспектив получать жилье? При отсутствии жилья в Украине и за рубежом, но с бесплатно предоставленным немецким правительством, понятно, что люди будут оставаться,

– говорит Василий Воскобойник.

Перспективы трудоустройства и размера зарплаты также не в пользу Украины. Если сравнивать минимальную зарплату с уровнем в трех странах, где живет больше всего украинцев, получается следующее:

в Украине – почти 170 евро ;

; в Германии – 2,3 тысячи евро ;

; в Польше – 1,1 тысячи евро ;

; в Чехии – примерно 900 евро.

Третий аспект, от которого зависит мотивация возвращения украинцев домой – это социальная инфраструктура, а именно: будет ли где учиться и лечиться.

"Мы слышим информацию о том, что уже сейчас не хватает врачей, учителей. Через 5 лет я прогнозирую, что у нас будет проблема с преподавательским составом в учреждениях высшего образования. Поэтому мы оказываемся в ситуации, что сейчас с точки зрения настоящего Украина для украинцев, которые находятся за рубежом, будет выглядеть непривлекательной", – заключает эксперт.

Заметьте! Дополнительным фактором для выбора не в пользу Украины может стать и то, что украинцы делают существенный экономический вклад в развитие благосостояния стран Европы, в частности Польши, Чехии и Германии. Поэтому правительства этих стран заинтересованы в том, чтобы мигранты остались и работали в них.

Что происходит на рынке труда в Украине?

По данным исследования KSE Institute, в 2025 году на 10,7 миллиона работающих в Украине пришлось 10,2 миллиона пенсионеров. С 2021 года количество украинцев, чья работа через налоги наполняет государственный бюджет, сократилось на 1,3 миллиона.

На рынке труда наблюдают как достаточно высокий уровень безработицы (10 – 11%), так и дефицит рабочей силы. Причиной является то, что компетенции или место жительства потенциальных рабочих не совпадает с потребностями работодателей.

Ситуацию могли бы улучшить переподготовка и трудоустройство ветеранов, численность которых выросла до 1,7 миллиона человек, а также представителей уязвимых категорий населения, в частности женщин с детьми. Однако только 21,8% ветеранов, которые подали заявки в Госслужбу занятости, нашли работу в 2025 году.

Также положение могло бы улучшить возвращение из-за границы беженцев, однако маловероятно, что этот процесс будет массовым.

