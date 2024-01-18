Украина начинает переговоры с партнерами о помощи в возвращении беженцев

Украинский Кабмин начал переговоры о механизме возвращения беженцев из-за границы. Это будет сложный и долгий процесс.

Как будут возвращать беженцев в Украину

Замминистра Тарас Качка поднял вопрос возвращения украинских беженцев на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, сообщает "Интерфакс-Украина". Политик выразил благодарность международным партнерам за поддержку украинцев.

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Качка настаивает на отработке единого механизма возвращения беженцев в Украину и отмечает, что не все страны в этом заинтересованы. Замминистра представил свое видение сотрудничества украинского и немецкого правительств. В частности, Украина может помочь беженцу с жильем и работой, а Германия предоставить денежную соцпомощь.

Тарас Качка Заместитель министра экономики – торговый представитель Сейчас только начались переговоры с партнерами по этой теме. Это будет не в этом году и не в следующем, но позже будет.

Качка говорит, что процесс возвращения украинцев будет непростым. Ситуация осложняется тем, что не все члены ЕС хотят отпускать украинцев.

Почему сложно возвращать беженцев

Несмотря на всеобщее предубеждение, что украинцы живут в других странах на социальные выплаты, это в большинстве случаев не так. Некоторые страны ЕС оценили трудовой потенциал украинских беженцев и не хотят его терять.

Качка указывает и на то, что преимущество рабочей силы украинцев заключается и в отсутствии миграционных проблем. Однако замминистра надеется на понимание и поддержку со стороны всех членов ЕС в вопросе возвращения украинских беженцев домой.