Помощь украинским беженцам от Эстонии: как получить

После вторжения России значительное количество стран поддержали украинцев. Эстония также объявила о готовности принять украинских беженцев и предоставить финансовую помощь пострадавшим из-за войны.

Кто может получить помощь

Выплаты от Эстонии предоставляются наиболее пострадавшим украинцам. Сейчас эта опция действует только для жителей 6 регионов Украины.

Читайте также Как блокада польской границы повлияла на цену топлива в Украине

Жители каких областей могут получить эстонскую денежную помощь:

Запорожская;

Николаевская;

Луганская;

Херсонская;

Харьковская;

Донецкая.

Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе оценки домохозяйства на предмет соответствия социально-экономическим критериям и критериям уязвимости,

– отмечает Эстонский совет по делам беженцев.

Сумма общих выплат составляет 10 800 гривен. Средства предоставляются в течение 3 месяцев по 3 600 гривен ежемесячно.

Также украинцы могут получить единовременную денежную помощь, если их жилье отапливается с помощью твердого печного топлива – дров, брикетов или угля. Денежные средства предоставляются жителям сельской и пригородной местности. Размер пособия – 17 500 гривен за весь сезон. Средства перечисляются одним платежом на указанный вами счет.

Как получить помощь от Эстонии

Чтобы оформить пособие, необходимо подать специальное заявление. Для этого можно зарегистрироваться на сайте или позвонить по номерам контакт-центра:

093-944-75-68;

073-836-12-38;

073-810-93-44.

После подачи заявления комиссия проведет проверку. Если гражданин уже получает другую международную помощь, ему будет отказано.