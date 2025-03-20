Одна из стран ЕС больше не может принимать украинцев: почему беженцам отказывают в убежище

Муниципалитеты Нидерландов вынуждены отказывать украинским беженцам в предоставлении убежища. Причиной является нехватка мест для размещения.

Одна из стран больше не может принимать украинцев

Подобные муниципальные центры для размещения украинцев уже несколько месяцев переполнены, пишет 24 Канал со ссылкой на NOS.

Читайте также Жизнь в Нидерландах: все, что нужно знать об аренде квартиры, коммунальные услуги и не только

Из-за этого ассоциация муниципалитетов в Нидерландах (VNG) недавно направила обеспокоенное письмо премьер-министру страны. В то же время мэрии четырех крупнейших городов обратились в Министерство по делам убежища и миграции с просьбой принять соответствующие меры по ситуации. Также эта ситуация беспокоит Совет по делам беженцев Нидерландов и муниципалитет Амстердама.

На этой неделе нам пришлось отправить десятки людей без места для проживания в Амстердаме, как и на прошлой неделе. Перенаправление в приюты в других городах невозможно, поскольку по всей стране пока осталось менее 35 свободных мест, а уровень заполненности составляет 99,8 процента,

- рассказывает Гроот Васинк, советник амстердамского муниципалитета.

По состоянию на сейчас в Нидерландах зарегистрировано 120 820 украинцев. Из них 93 770 находятся в муниципальных центрах для беженцев.

Важно! Коэффициент заполненности муниципальных центров уже несколько месяцев составляет почти 100%.

Что планируют с этим делать Нидерланды

Так муниципалитеты написали письмо в Палату представителей, в котором отметили, что чувствуют "малую поддержку со стороны правительства" и критикуют, по их мнению, слишком низкую компенсацию за размещение беженцев. Это приводит к тому, "что муниципалитеты опасаются открывать новые приюты", о чем отмечает Ассоциация муниципалитетов Нидерландов (VNG). Ассоциация также считает, что из-за "неопределенной геополитической ситуации" количество украинцев в Нидерландах может еще увеличиться.

В частности украинцы, которые сбежали от войны в своей стране, подпадают под действие Европейской Директивы о временной защите (RTB). Поэтому имеют право на проживание и образование в Нидерландах.

Эта директива действует до 4 марта 2026 года. Муниципалитеты обязаны предоставлять убежище в соответствии со своими возможностями и размерами и получают на это определенную сумму на каждого беженца.

Однако более 27 000 зарегистрированных в Нидерландах украинцев не находятся в муниципальных приютах. Они арендуют жилье самостоятельно или проживают у друзей или принимающих семей. Однако они не имеют права на такие аспекты проживания:

медицинскую помощь;

образование;

социальные выплаты.

Компенсация, которую муниципалитеты получают за одно место в приюте, с начала года уменьшилась с 61 до 44 евро в день. Из-за этого для меньших муниципалитетов практически невозможно создать новые приюты, не тратя на это собственные средства.

Так у трех четвертей муниципалитетов реальные расходы на одно место составляют от 55 до 60 евро в день. Например, ля города Гаага это означает дефицит в 4 миллиона евро в год.

Гроот Васинк говорит, что Амстердам до недавнего времени еще пытался "по-ван-дер-Бургски" размещать украинцев в других муниципалитетах. Но с 5 марта это стало практически невозможным, потому что больше нигде нет свободных мест.

Важно! Палата представителей проведет дебаты по размещению украинцев.