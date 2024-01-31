Норвегия в очередной раз ограничила финансовую помощь украинским беженцам
Источник:Goverment.no
Норвежское правительство решило ограничить финансовую помощь для украинских беженцев, поскольку считает, что так удастся уменьшить нагрузку на муниципалитеты и сохранить социальные услуги на высоком уровне. Кроме того, таким образом чиновники хотят контролировать поток мигрантов, которые часто выбирают Норвегию как место жительства.
Почему Норвегия ограничивает выплаты
В правительстве Норвегии уверяют, что поддержка Украины останется непоколебимой. Впрочем, значительное количество прибывших создает дополнительное давление на муниципальные программы и услуги.
Читайте также: Прогноз позитивный: как экономическая помощь от союзников повлияет на выплату пенсий
Поэтому, чтобы продолжать контролируемый прием украинских беженцев и обеспечивать адекватные услуги в муниципалитетах Норвегия предлагает новые меры, которые ограничивают размер помощи и услуг.
Уровень прибытия должен быть устойчивым во времени. Мы должны сохранить контроль над иммиграцией и интеграцией
– заявила министр труда и социальной интеграции Тонье Бренна.
Ранее этой зимой правительство ввело несколько мер для уменьшения прибытия и поддержки контроля, но количество прибывших в Норвегии остается высоким. Поэтому правительство теперь предлагает дополнительные ограничения.
Что предлагают чиновники
Правительство считает, что нужно ограничить предоставляемые услуги и уровень помощи для обеспечения контроля над потоками беженцев.
Мы должны избежать ситуации, когда давление на муниципалитеты станет настолько высоким, что поддержка Украины может быть поставлена под угрозу
– считает министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мел.
Вот предложения правительства:
- Украинцы больше не будут получать финансовой помощи если решат жить в частном доме вместо специализированных центров.
- Государство больше не будет покрывать расходы на домашних животных для новоприбывших в центрах приема беженцев. На практике у новоприбывших не будет возможности жить с домашними животными в центрах приема беженцев.
- Для людей в возрасте от 19 до 24 лет находящихся в Норвегии с временной коллективной защитой будет введено требование пятилетнего проживания как предпосылки для получения бесплатных стоматологических услуг.
- Требование периода проживания в 12 месяцев будет введено для получения единовременного денежного пособия. Сейчас эта сумма составляет 92 648 NOK для лиц без накопленных прав на родительские выплаты.
- Требование длительного периода проживания в Норвегии будет введено как предпосылка для получения базовых выплат (grunnstønad) и помощи (hjelpestønad). Сейчас для этих выплат нет требований по периоду проживания.
- Для супругов и сожителей без детей выплаты интеграционной помощи будут уменьшены на примерно 6000 NOK (норвежских крон) в месяц.
Изменения связанные с периодом проживания стоматологическим здоровьем и интеграционными выплатами будут вынесены на обсуждение.
Изменения в трудоустройстве
Большинство украинских беженцев приезжающих в Норвегию участвуют во вступительной программе где они изучают норвежский язык и социальные науки. Правительство намерено ужесточить требования по ориентации на работу в этой программе и определить их в конкретных сроках.
Беженцы должны начать работать быстрее и мы ожидаем, что украинцы, которые приезжают в Норвегию быстро выучат язык и смогут самостоятельно себя содержать. В то же время мы обеспечим программы ориентированные на трудоустройство для тех, кто приезжает. Во многих местах существует значительный спрос на рабочую силу. В этом контексте украинские беженцы станут ресурсом
– добавляет Тонье Бренна.
Предлагаемые изменения:
- Минимальные требования к элементам ориентированных на трудоустройство будут уточнены и усилены начиная с четвертого месяца в программе. В среднем не менее 15 часов в неделю должны тратиться на деятельность ориентированную на работу.
- Минимальные требования могут быть выполнены через практическое обучение на рабочем месте работу на неполный рабочий день короткие профессиональные или отраслевые курсы мероприятия на рынке труда под руководством Норвежской администрации труда и социального обеспечения (NAV) или другие подобные мероприятия.
- Муниципалитет также будет иметь право отклонить заявки на участие в программе от лиц, которые имеют работу или получили предложение о работе.