Норвегия в очередной раз ограничила финансовую помощь украинским беженцам

Норвежское правительство решило ограничить финансовую помощь для украинских беженцев, поскольку считает, что так удастся уменьшить нагрузку на муниципалитеты и сохранить социальные услуги на высоком уровне. Кроме того, таким образом чиновники хотят контролировать поток мигрантов, которые часто выбирают Норвегию как место жительства.

Почему Норвегия ограничивает выплаты

В правительстве Норвегии уверяют, что поддержка Украины останется непоколебимой. Впрочем, значительное количество прибывших создает дополнительное давление на муниципальные программы и услуги.

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Поэтому, чтобы продолжать контролируемый прием украинских беженцев и обеспечивать адекватные услуги в муниципалитетах Норвегия предлагает новые меры, которые ограничивают размер помощи и услуг.

Уровень прибытия должен быть устойчивым во времени. Мы должны сохранить контроль над иммиграцией и интеграцией

– заявила министр труда и социальной интеграции Тонье Бренна.

Ранее этой зимой правительство ввело несколько мер для уменьшения прибытия и поддержки контроля, но количество прибывших в Норвегии остается высоким. Поэтому правительство теперь предлагает дополнительные ограничения.

Что предлагают чиновники

Правительство считает, что нужно ограничить предоставляемые услуги и уровень помощи для обеспечения контроля над потоками беженцев.

Мы должны избежать ситуации, когда давление на муниципалитеты станет настолько высоким, что поддержка Украины может быть поставлена под угрозу

– считает министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мел.

Вот предложения правительства:

Украинцы больше не будут получать финансовой помощи если решат жить в частном доме вместо специализированных центров.

Государство больше не будет покрывать расходы на домашних животных для новоприбывших в центрах приема беженцев. На практике у новоприбывших не будет возможности жить с домашними животными в центрах приема беженцев.

Для людей в возрасте от 19 до 24 лет находящихся в Норвегии с временной коллективной защитой будет введено требование пятилетнего проживания как предпосылки для получения бесплатных стоматологических услуг.

Требование периода проживания в 12 месяцев будет введено для получения единовременного денежного пособия. Сейчас эта сумма составляет 92 648 NOK для лиц без накопленных прав на родительские выплаты.

Требование длительного периода проживания в Норвегии будет введено как предпосылка для получения базовых выплат (grunnstønad) и помощи (hjelpestønad). Сейчас для этих выплат нет требований по периоду проживания.

Для супругов и сожителей без детей выплаты интеграционной помощи будут уменьшены на примерно 6000 NOK (норвежских крон) в месяц.

Изменения связанные с периодом проживания стоматологическим здоровьем и интеграционными выплатами будут вынесены на обсуждение.

Изменения в трудоустройстве

Большинство украинских беженцев приезжающих в Норвегию участвуют во вступительной программе где они изучают норвежский язык и социальные науки. Правительство намерено ужесточить требования по ориентации на работу в этой программе и определить их в конкретных сроках.

Беженцы должны начать работать быстрее и мы ожидаем, что украинцы, которые приезжают в Норвегию быстро выучат язык и смогут самостоятельно себя содержать. В то же время мы обеспечим программы ориентированные на трудоустройство для тех, кто приезжает. Во многих местах существует значительный спрос на рабочую силу. В этом контексте украинские беженцы станут ресурсом

– добавляет Тонье Бренна.

Предлагаемые изменения: