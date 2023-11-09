Украинцам сокращают выплаты: в каких странах беженцам начнут устанавливать ограничения

С начала полномасштабной войны в Украине разные страны приютили неравное количество беженцев. Условия для них также отличаются, если в Германии и Ирландии платили 500 евро дополнительно к безвозмездному жилью, то в Чехии и Польше украинцев побуждают к работе.

Что изменится для беженцев в 2024 году

Все большее число стран рассматривает возможность сократить выплаты для украинских беженцев. Например, Польша заявила о возможности отмены финансовой поддержки в I квартале 2024 года. Речь идет о ежемесячной выплате 500 злотых на ребенка до 18 лет, но пока окончательного решения неизвестно.

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О подобном решении сообщили и в Ирландии. Там уже до конца 2023 хотят рассмотреть решение об уменьшении выплат и сокращении срока проживания в бесплатном жилье. Сейчас на взрослого человека выдают 824 евро ежемесячно.

Отдельные политики Германии и Нидерландов тоже говорили о том, что следует сократить выплаты украинским беженцам. Сейчас о таком решении на государственном уровне неизвестно.

Какие страны приютили больше всего беженцев:

Германия – более 1,1 миллиона человек;

Польша – 960 тысяч человек;

Чехия – 360 тысяч человек.

Чехия изменит условия для украинских беженцев

В 2024 году условия для беженцев в Чехии изменятся. В частности, предлагается сократить срок бесплатного размещения со 150 дней до 120 или 90 дней.

Также для детей отменят отдельную дату зачисления в детсад или школу и не будут создавать специальные классы. Подстраивать обучение под украинских школьников и студентов будут менее чем на протяжении года.

Те, кому суд присудил депортацию, больше не смогут пользоваться помощью страны. Однако выполнение такого приговора откладывается до окончания срока временной защиты осужденного.