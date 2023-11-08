Беженцам сократят выплаты

Со следующего года право на соцпомощь беженцы смогут получить только после трех лет получения урезанной помощи. До этого федеральный центр будет выплачивать на каждого человека по 7500 евро в год.

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Также соискателям убежища будут выдавать специальную карту для оплаты, которая будет ограничивать доступ к наличным. Так что до конца января специальная рабочая группа будет заниматься ее разработкой.

Обратите внимание! Украинские беженцы после 3 лет проживания в общежитиях будут получать только те выплаты, которые, по словам представителей государства, им действительно нужны. Это также касается мигрантов, с присутствием которых ФРГ должен мириться.

Такие меры призваны помочь немцам сэкономить 1 млрд. евро и ослабить привлекательность государства для мигрантов.

Чехия изменит условия для украинских беженцев

Для украинских беженцев в Чехии тоже установили определенные ограничения. В частности, с 2024 года предлагают сократить срок бесплатного размещения беженцев с 50 дней до 120 или до 90 дней.

Для детей отменят отдельную дату зачисления в учебные мероприятия и не будут создавать специальные классы. Сам процесс обучения подстраивать под украинцев будут меньше года.

Парламентский комитет по безопасности Чехии также принял поправку, которая не будет позволять украинцам, которым суд присудил депортацию, пользоваться временной защитой.