Біженцям скоротять виплати

З наступного року право на соцдопомогу біженці зможуть отримати лише після трьох років отримання урізаної допомоги. До цього федеральний центр виплачуватиме на кожну людину по 7 500 євро в рік.

Читайте також Ірландія хоче зменшити потік українських біженців: готуються відповідні зміни

Також шукачам притулку видаватимуть спеціальну карту для оплати, яка обмежуватиме доступ до готівки. Тож до кінця січня спеціальна робоча група займатиметься її розробкою.

Зверніть увагу! Українські біженці після 3 років проживання у гуртожитках отримуватимуть лише ті виплати, які за словами представників держави, їм справді потрібні. Також це стосується мігрантів, з присутністю яких ФРН мусить миритися.

Такі заходи покликані допомогти німцям заощадити 1 мільярд євро та послабити привабливість держави для мігрантів.

Чехія змінить умови для українських біженців

Для українських біженців в Чехії теж встановили певні обмеження. Зокрема з 2024 року пропонують скоротити термін безкоштовного розміщення біженців з 50 днів до 120 чи до 90 днів.

Для дітей скасують окрему дату зарахування до навчальних заходів та не створюватимуть спеціальні класи. Сам процес навчання підлаштовувати під українців будуть менше ніж протягом року.

Парламентський комітет у справах безпеки Чехії також ухвалив поправку, яка тне дозволятиме українцям, яким суд присудив депортацію, користуватися тимчасовим захистом.