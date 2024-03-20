Обойдутся без транзита: украинская ГТС способна функционировать без России

После прекращения транзита российского газа через Украину, наша газотранспортная система сможет функционировать в обычном режиме. Для этого развивают сотрудничество с другими странами.

Украинские ГТС будут работать стабильно

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Дмитрий Липпа сообщил в телемарафоне, что украинская ГТС будет стабильно работать и без российского транзита газа.

Читайте также Транзит газа через украинские магистрали не имеет стратегического значения для Европы, - Чернышов

Дмитрий Липпа Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Те тесты и испытания, и тот опыт, который имеет наш коллектив, дает полную уверенность, что мы сможем жить и технически обеспечивать доставку газа ко всем нашим потребителям

Сейчас Украина наращивает экономическое сотрудничество в польском и южном направлениях. Говорится о доступе к LNG-терминалам Польши и доставке газа из Греции в Украину через Болгарию т Румынию.

Мы будем компенсировать те поступления, которые имеем сегодня, через более тесное сотрудничество с европейскими партнерами,

– добавил он.

Уже сейчас газ из других стран поступает в Украину, тогда как в прошлом году страны ЕС только завозили ресурс на хранение в июне.

Через украинскую ГТС в Европу поступает около 14 миллиардов кубометров газа в год, тогда как европейцы потребляют в год около 350 миллиардов кубометров.