Украинцы начали переводить меньше средств из-за границы

В 2024 году объем переводов заробитчан в Украину сократился почти на 400 миллионов долларов. Всего за время полномасштабного вторжения суммы переводов уменьшились на 2-3 миллиарда долларов.

Заробитчане переводят в Украину меньше средств

В период с января по май 2024 года частные денежные переводы из-за рубежа достигли 4,37 миллиарда долларов.

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Это на 376 миллионов долларов, или 8,59%, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Заметьте! Показатели НБУ на 2024 год демонстрируют дальнейшее постепенное сокращение переводов, в частности в последних месяцах года.

Как уменьшались переводы

В 2023 году наблюдалась аналогичная тенденция. Во время полномасштабного вторжения объем денежных переводов, которые украинцы присылали из-за границы, уменьшился.

Тогда эта сумма составляла около 10–12 миллиардов долларов. До войны украинцы присылали из-за границы от 12 до 15 миллиардов долларов ежегодно. Впоследствии эти суммы снизились на 2–3 миллиарда долларов.

Заметьте! Для сравнения, в 2021 году украинцы перевели рекордную сумму – 15 миллиардов долларов.