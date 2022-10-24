Украинские газохранилища заполнены на 45%: достаточно ли этого для прохождения зимы

24 октября 2022 , 14:32
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В Киеве, Виннице и еще нескольких городах Украины постепенно начинают подачу тепла в жилые дома. В настоящее время украинские газохранилища заполнены на 14,2 млрд кубометров газа, что составляет около 45% от общего объема и 70% от запланированных запасов.

Такого объема должно хватить для обогрева потребителей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на своей фейсбук-странице.

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В Украине, несмотря на обстрелы, начался отопительный сезон. В большинстве городов уже началось подключение тепла. Сейчас у нас в газохранилищах около 14,2 миллиарда кубов газа, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму.
– сообщил он.

Такие запасы в газохранилищах несколько меньше ожидаемых, ведь первоначально планировалось подготовить 19 миллиардов кубометров. Однако этого будет вполне достаточно, учитывая спад промышленности, снижение численности населения и уменьшение температуры отопления на несколько градусов. По словам эксперта "Центра развития города" Юрия Щедрина, немаловажную роль сыграет температура воздуха зимой.

В общем, все будет зависеть сейчас от зимы. Если она будет очень прохладной, то может не хватить, и соответственно нужно будет докупить газ. Если зима будет умеренной, то газа вполне хватит. Не забывайте, что альтернативой газу может стать уголь,
– говорит собеседник.

Как подготовить дом к отопительному сезону

  • Прежде всего, позаботьтесь о проведении бытовой термомодернизации. Кроме того, следует выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;
  • Отодвиньте мебель от батарей, заберите задерживающие тепло шторы;
  • Отрегулируйте пластиковые окна, а если у вас деревянные окна, то заклейте их так, чтобы не было щелей, пропускающих тепло;
  • Купите туристическую горелку, которая поможет в приготовлении пищи;
  • Установите генератор по возможности;
  • Пригодится газовый обогреватель;
  • Запаситесь приборами на солнечных батареях: фонариками, зарядными устройствами и прочее;
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Автор: Ольга Ожогіна