Сумма приближается к довоенной: сколько экспортировала Украина в марте

Общий объем экспортированной продукции отечественного производства составил 11,8 миллиона тонн. Об этом сообщила Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр экономики Украины.

Какова сумма украинского экспорта

В марте 2024 года Украина экспортировала товаров на сумму 3,2 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют предварительные данные Минэкономики.

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Таким образом, в первом квартале 2024 года украинский экспорт демонстрировал стабильность, оставаясь на уровне, что приближается к показателям января 2022 года – периода перед полномасштабным вторжением.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр экономики В физическом измерении – это около 12 миллион тонн, в денежном – более 3 миллиардов долларов ежемесячно. В марте, предварительно, экспортировано товаров объемом 11,8 миллиона тонн на 3,2 миллиарда долларов.

Министерство экономики отметило, что расширение несырьевого экспорта с помощью открытия рынков и финансирования экспорта является одним из трех основных направлений государственной политики "Made in Ukraine".

Что еще известно об экспорте Украины

В январе текущего года Украина увеличила объем экспорта товаров морским путем на 1,9 миллиарда долларов, что демонстрирует рост на 11% по сравнению с декабрем 2023 года. В общем, объем экспорта в январе составил 3,4 миллиарда долларов, что на 6,9% больше, чем в декабре 2023 года.

В январе отмечены рекордные показатели физических объемов экспорта, которые составили 12 миллионов тонн продукции. Из этого количества, 8,7 миллиона тонн, было вывезено морским транспортом.

В феврале этого года, грузовой оборот портов Большой Одессы составил 8 миллионов тонн, из них 5,2 миллиона тонн приходится на продукцию украинских аграриев. Это рекордные показатели экспорта не только украинским коридором, но и во время полномасштабного вторжения.