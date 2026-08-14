Экспорт зерна оказался под ударом: Украина вывозит лишь треть необходимых объемов

Из-за блокировки портов Большой Одессы Украина за первые 12 дней августа смогла экспортировать лишь около 590 тысяч тонн зерна – примерно 30 % от необходимого объема. В то же время ограничения в сфере морской логистики угрожают не только экспортной выручке, но и создают риск дефицита мощностей для хранения нового урожая.

Украина экспортирует лишь треть необходимого объема зерна

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, с 1 по 12 августа Украина экспортировала около 590 тысяч тонн зерна, сообщает "Укринформ". Это составляет лишь около 30% от объема, необходимого для стабильных поставок украинской продукции на международные рынки.

"На сегодняшний день, с учетом того, что Россия заблокировала доступ украинских продовольственных товаров на международные рынки, поступает лишь 30% от того объема, который мог бы поступать для стабилизации международных рынков", – пояснил Высоцкий.

Полностью компенсировать потери морского экспорта альтернативными маршрутами пока невозможно. По оценке министра, при благоприятных условиях их совокупная пропускная способность может позволить увеличить экспорт примерно до 50% от потребности, однако это будет максимальным показателем при условии дальнейшей блокировки портов Большой Одессы.

В настоящее время украинский аграрный экспорт распределяется между несколькими направлениями. Примерно 45% приходится на железную дорогу, еще около 45% – на дунайские маршруты, а примерно 10% продукции перевозится автомобильным транспортом.

Украина обращается к международным партнерам с предложением частично компенсировать расходы на альтернативную логистику. Это должно помочь поддержать экспорт украинской сельскохозяйственной продукции и одновременно сохранить стабильность мирового продовольственного рынка.

Где Украина будет искать возможности для экспорта и хранения зерна

Одним из перспективных направлений остается железнодорожный маршрут через Молдову. Его пропускную способность сейчас оценивают примерно в 500–800 тысяч тонн в месяц.

В то же время возможности дунайских портов ограничены из-за меления реки. Несмотря на это, в перспективе их пропускная способность может вырасти примерно до 1,5 миллиона тонн в месяц.

Однако проблемы с экспортом создают еще один риск – нехватку мест для хранения зерна. По оценке Минагрополитики, в ноябре, когда ожидается пик уборки кукурузы, дефицит мощностей может составить от 8 до 11 миллионов тонн.

Для решения проблемы Украина привлекает помощь международных партнеров. Уже подтверждено около 10 миллионов долларов на закупку временных средств хранения зерна. Это позволит создать дополнительные мощности примерно на 2–2,5 миллиона тонн продукции.

Кроме того, Минагрополитики завершает переговоры со Всемирным банком о возможности привлечения еще 25 миллионов долларов. За счет этих средств потенциально можно будет обеспечить дополнительные мощности для хранения более 6 миллионов тонн зерна.

Таким образом, Украина пытается одновременно решить две проблемы – найти альтернативные пути для экспорта и обеспечить места для хранения урожая. По словам Высоцкого, привлечение международного финансирования должно помочь избежать критической ситуации с хранением зерна.

Между тем российский экспорт дизельного топлива в начале августа упал до нового многолетнего минимума. Это произошло после того, как Москва ограничила экспорт топлива на фоне атак на НПЗ страны.