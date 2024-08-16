Каких результатов удалось добиться благодаря украинскому морскому коридору за год

В Украине функционирует временный морской коридор для экспорта товаров. Этот путь стал альтернативой "зерновому коридору".

Чего удалось достичь за год

Всего за год экспорт этим морским путем осуществляли 2 379 судов. Товары отправлялись в 46 стран мира.

Читайте также Швейцария заморозила 1,5 миллиарда долларов, принадлежащих российскому олигарху Керимову

Василий Шкураков Исполняющий обязанности министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украинский коридор – это не просто временный морской путь, это путь к нашей победе и экономическому восстановлению, это гарантия продовольственной безопасности для всего мира.

Всего за год через этот коридор было переправлено 64,4 миллиона товаров. Из них – 43,5 миллиона тонн это украинская аграрная продукция.

Несмотря на систематические российские обстрелы, Силы безопасности и обороны продолжают обеспечивать морской путь для гражданских судов. Кроме безопасности составляющей, сегодня существует два основных инструмента страхования рисков судовладельцев, чьи суда направляются в или из морских портов Украины,

– говорится в сообщении Министерства.

Обратите внимание! Только с 15 марта этого года этот временный морской коридор начал работу в течение всех суток.