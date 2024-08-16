Чого вдалося досягнути за рік

Загалом за рік експорт цим морським шляхом здійснювали 2 379 суден. Товари відправлялися у 46 країн світу.

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Василь Шкураков Виконувач обов'язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Український коридор – це не просто тимчасовий морський шлях, це шлях до нашої перемоги та економічного відновлення, це гарантія продовольчої безпеки для всього світу.

Загалом за рік через цей коридор було переправлено 64,4 мільйона товарів. З них – 43,5 мільйони тонн це українська аграрна продукція.

Попри систематичні російські обстріли, Сили безпеки та оборони продовжують забезпечувати морський шлях для цивільних суден. Окрім безпекової складової, сьогодні існує два основних інструменти страхування ризиків судновласників, чиї судна прямують до чи з морських портів України,

– йдеться у повідомлені Міністерства.

Зверніть увагу! Лише з 15 березня цього року цей тимчасовий морський коридор розпочав роботу протягом всієї доби.