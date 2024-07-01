Экономические вызовы: Украину ожидает замедление роста ВВП и рост курса доллара

1 июля 2024, 12:15
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Ярослав Железняк

В Бюджетной декларации на 2025-2027 годы Кабинет министров предусматривает увеличение темпов роста экономики в последующие годы после замедления в 2025 году. При этом, предполагается, что курс доллара вырастет на 10% в 2025 году.

Что будет с ВВП Украины в ближайшие годы

В Бюджетной декларации на 2025-2027 годы Кабинет Министров прогнозирует замедление экономического роста в 2025 году и его ускорение в последующие годы. При этом, прогноз роста ВВП Украины на 2024 год в размере 4,6% остается неизменным.

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Согласно обнародованному документу, правительство ожидает роста ВВП:

  • в 2025 году – на 2,7%,
  • в 2026 году – на 7,5%,
  • в 2027 году – на 6,2%.
Интересно! МВФ ожидает, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 2,5-3,5%. Прогноз на 2025 год ухудшен до 5%.

Соответственно Кабмин прогнозирует также и рост потребительских цен:

  • в 2025 году – на 9,5%
  • в 2026 году – на 10,4%
  • в 2027 году – на 5,9%.
Интересно! В бюджете на 2024 год заложена инфляция на уровне 9,7%.

Как вырастет курс доллара

Кроме того, правительство ожидает рост среднего курса доллара:

  • в 2025 году – до 45 гривен (45,6 гривны на декабрь),
  • в 2026 году – до 46,5 гривны (45,9 гривны на декабрь),
  • в 2027 году – до 46,4 гривны (46,2 гривны на декабрь).
Заметьте! В бюджет на 2024 год заложен средний курс 40,7 гривны за доллар, а на декабрь – 42,1 гривны за доллар.
Автор: Катерина Добровольська