Экономические вызовы: Украину ожидает замедление роста ВВП и рост курса доллара

В Бюджетной декларации на 2025-2027 годы Кабинет министров предусматривает увеличение темпов роста экономики в последующие годы после замедления в 2025 году. При этом, предполагается, что курс доллара вырастет на 10% в 2025 году.

Что будет с ВВП Украины в ближайшие годы

В Бюджетной декларации на 2025-2027 годы Кабинет Министров прогнозирует замедление экономического роста в 2025 году и его ускорение в последующие годы. При этом, прогноз роста ВВП Украины на 2024 год в размере 4,6% остается неизменным.

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Согласно обнародованному документу, правительство ожидает роста ВВП:

в 2025 году – на 2,7%,

в 2026 году – на 7,5%,

в 2027 году – на 6,2%.

! МВФ ожидает, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 2,5-3,5%. Прогноз на 2025 год ухудшен до 5%.

Соответственно Кабмин прогнозирует также и рост потребительских цен:

в 2025 году – на 9,5%

в 2026 году – на 10,4%

в 2027 году – на 5,9%.

Как вырастет курс доллара

В бюджете на 2024 год заложена инфляция на уровне 9,7%.

Кроме того, правительство ожидает рост среднего курса доллара:

в 2025 году – до 45 гривен (45,6 гривны на декабрь),

в 2026 году – до 46,5 гривны (45,9 гривны на декабрь),

в 2027 году – до 46,4 гривны (46,2 гривны на декабрь).

! В бюджет на 2024 год заложен средний курс 40,7 гривны за доллар, а на декабрь – 42,1 гривны за доллар.