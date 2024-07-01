Экономические вызовы: Украину ожидает замедление роста ВВП и рост курса доллара
Источник:Ярослав Железняк
В Бюджетной декларации на 2025-2027 годы Кабинет министров предусматривает увеличение темпов роста экономики в последующие годы после замедления в 2025 году. При этом, предполагается, что курс доллара вырастет на 10% в 2025 году.
Что будет с ВВП Украины в ближайшие годы
В Бюджетной декларации на 2025-2027 годы Кабинет Министров прогнозирует замедление экономического роста в 2025 году и его ускорение в последующие годы. При этом, прогноз роста ВВП Украины на 2024 год в размере 4,6% остается неизменным.
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Согласно обнародованному документу, правительство ожидает роста ВВП:
- в 2025 году – на 2,7%,
- в 2026 году – на 7,5%,
- в 2027 году – на 6,2%.
Соответственно Кабмин прогнозирует также и рост потребительских цен:
- в 2025 году – на 9,5%
- в 2026 году – на 10,4%
- в 2027 году – на 5,9%.
Как вырастет курс доллара
Кроме того, правительство ожидает рост среднего курса доллара:
- в 2025 году – до 45 гривен (45,6 гривны на декабрь),
- в 2026 году – до 46,5 гривны (45,9 гривны на декабрь),
- в 2027 году – до 46,4 гривны (46,2 гривны на декабрь).